Sénégal: Grève générale de 24 heures - Le FSDT appelle les travailleurs à la mobilisation ce vendredi

Le Front Syndical pour la Défense du Travail (FSDT) a décrété une grève générale nationale de 24 heures pour ce vendredi 10 juillet 2026. La décision a été prise à l'issue de la Conférence des secrétaires généraux, qui estime que la rencontre du 6 juillet avec le gouvernement n'a apporté « aucune réponse satisfaisante » aux principales revendications des travailleurs.

Le FSDT accuse l'État de vouloir imposer des réformes du Code du travail et du Code de la sécurité sociale sans véritable concertation, en contradiction, selon lui, avec le Pacte national de stabilité sociale et de croissance inclusive. La centrale syndicale dénonce également des décisions unilatérales, des engagements non respectés et des atteintes aux libertés syndicales.

Parmi ses principales exigences figurent la réintégration de travailleurs licenciés dans l'administration, le secteur parapublic et plusieurs entreprises, le respect des droits syndicaux, l'application d'accords conclus dans les secteurs de l'éducation et de la santé, la préservation des emplois menacés, la baisse de l'impôt sur les salaires, ainsi que la revalorisation des pensions de retraite.

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Le FSDT réclame aussi le maintien de l'avant-projet de Code du travail adopté par le Conseil consultatif national du travail et de la sécurité sociale, tout en demandant au gouvernement de privilégier le dialogue social.

Tenant les autorités pour responsables de la dégradation du climat social, le Front syndical appelle l'ensemble des travailleurs du Sénégal à observer massivement ce mot d'ordre de grève sur toute l'étendue du territoire, afin de défendre les emplois, les acquis sociaux et les droits des travailleurs.