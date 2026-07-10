Congo-Kinshasa: Les autorités politico-administratives de l'Ituri mobilisées contre Ebola

9 Juillet 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Les autorités politico-administratives de la province de l'Ituri sont désormais appelées à jouer un rôle actif dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola. Depuis mercredi 8 juillet, elles participent à une session de formation organisée par le gouvernement provincial avec l'appui d'Africa CDC.

Cette formation vise à renforcer la sensibilisation des communautés, lutter contre la désinformation et les fausses rumeurs et encourager un changement de comportement pour freiner la propagation du virus.

Les participants incluent les chefs de dix maisons, chefs d'avenues, chefs de quartiers, bourgmestres et administrateurs de territoires, tous appelés à relayer les messages de prévention.

« Avec l'arrivée d'Ebola, chaque famille, chaque quartier pleure jour après jour. Il est important d'arrêter le plus tôt possible la transmission de cette maladie meurtrière », a rappelé un formateur.

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Le gouverneur militaire de l'Ituri, le général Gaby Ngoy Kasongo, a insisté sur la gravité de la résurgence d'Ebola, qui menace la santé publique et la stabilité économique et sociale de la province :

« J'attends de chacun de vous un engagement total. Chaque quartier doit être informé. Chaque famille doit être sensibilisée. Chaque cas suspect doit être signalé rapidement afin d'empêcher toute propagation ».

Les autorités provinciales et leurs partenaires poursuivent leurs efforts pour mobiliser l'ensemble des acteurs de la société afin de mettre fin à cette épidémie, qui a déjà causé plus de 580 décès sur plus de 1 700 cas confirmés en Ituri.

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