Tunisie: Conseil des ministres - La Cheffe du gouvernement appelle à accélérer les projets publics avant le lancement du Plan 2026-2030

Tunis — La cheffe du gouvernement Sara Zaâfrani Zenzri, a présidé, jeudi, au Palais du gouvernement à la Kasbah, un Conseil des ministres consacré à l'examen de plusieurs projets de loi et décrets à caractères économique et social, concernant notamment la sécurité énergétique, la sécurité alimentaire, le logement, la santé, le transport aérien et la mise en oeuvre de plusieurs programmes sociaux.

Sarra Zaâfrani Zenzri, qui présidait la réunion du conseil au nom du président Kaïs Saïed et sur son instruction, a appelé à accélérer la mise en oeuvre des projets publics dans l'ensemble des régions et à stimuler les investissements publics et privés, en prévision du lancement prochain des programmes et réformes prévus par le Plan de développement 2026-2030.

Citée dans un communiqué de la Présidence du Gouvernement, la cheffe du gouvernement a rappelé que "la révolution législative, à elle seule, ne suffit pas et qu'elle doit s'accompagner d'une révolution culturelle et administrative, fondée sur l'ancrage d'une culture du travail sérieux dans l'ensemble des services publics, afin d'améliorer leur performance, leur productivité et la qualité des prestations fournies aux citoyens".

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Elle a également souligné la nécessité de mettre en place des systèmes certifiés de management de la qualité et de développer les mécanismes de gouvernance au sein des établissements publics, insistant sur le fait que "chaque agent public est tenu d'accomplir pleinement ses missions et d'assumer l'ensemble de ses responsabilités avec efficacité, au service du peuple tunisien".

Les responsables sont appelés, d'après ses dires, "à assurer un suivi régulier du travail de leurs collaborateurs, à évaluer leurs performances, à faire respecter la discipline et le sens des responsabilités, ainsi qu'à engager les procédures de reddition de comptes et de sanction en cas de manquement ou de non-respect des obligations professionnelles".

Selon la même source, la cheffe du gouvernement a tenu à souligner que l'Etat entend poursuivre la mise en oeuvre de sa politique économique et sociale "afin de répondre aux attentes des citoyens et garantir leurs droits légitimes à une vie décente".

Elle a également insisté sur la nécessité d'assurer un suivi continu de l'état d'avancement de l'ensemble des projets publics dans toutes les régions du pays par les responsables aux niveaux central, régional et local, d'accélérer leur réalisation et de stimuler l'investissement public et privé.

Selon elle, le Plan de développement 2026-2030 a pour objectif de "promouvoir l'intégration économique et sociale, un développement global, juste et équilibré, ainsi que la justice sociale, tout en contribuant à bâtir une économie forte, résiliente et capable de faire face aux mutations rapides à l'échelle mondiale".