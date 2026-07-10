Tunisie: 60e Festival International de Carthage - Ouverture de la vente de billets aux guichets et en ligne

Tunis — La direction du Festival International de Carthage (FIC) a annoncé jeudi après-midi sur sa page Facebook officielle l'ouverture des points de vente et de la billetterie électronique pour la 60e édition, prévue du 16 juillet au 19 août 2026 au Théâtre romain de Carthage.

La vente aux guichets débutera le samedi 11 juillet 2026 à partir de 16h00. Les spectateurs pourront acquérir leurs billets au Théâtre romain de Carthage ainsi qu'à la Cité de la Culture à Tunis.

L'achat en ligne, ouvert le dimanche 5 juillet, se poursuit en parallèle pour l'ensemble des soirées sur la plateforme numérique teskerti.tn ainsi que sur le site internet officiel de ce rendez-vous estival annuel, festivaldecarthage.tn.

Cette mise en vente intervient après la révélation mardi soir, lors d'une conférence de presse au musée paléochrétien de Carthage, de la programmation complète de cette édition anniversaire. Créé en 1964, le festival propose pour cette 60e édition une grille de vingt spectacles, intégrant temps forts arabo-tunisiens et cinq rendez-vous occidentaux et subsahariens venus d'Afrique, d'Europe et des États-Unis.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon les tarifs officiels établis par le comité directeur, les prix des tickets d'entrée oscillent entre 30 et 100 dinars tunisiens (DT) pour les gradins, tandis que ceux des chaises varient de 80 à 150 DT selon les productions.

Ce tarif maximum concerne le concert d'ouverture du Tunisien Saber Rebaï le jeudi 16 juillet, les prestations de l'Algérien Cheb Khaled le samedi 18 juillet, du Britannique Sami Yusuf le samedi 1er août, du duo syrien Mayada El Hennawy et Mohamed Khayri le jeudi 6 août, de l'Égyptien Tamer Ashour le samedi 8 août, ainsi que les concerts des Libanaises Elissa le samedi 15 août et Majda El Roumi pour la clôture le mercredi 19 août. Les places pour ces grandes soirées internationales et arabes sont fixées à 100 DT pour les gradins et 150 DT pour les chaises.

Pour les soirées de variété et musicales nationales, les concerts de Nordo le mardi 21 juillet, de Yosra Mahnouch le mardi 28 juillet, ainsi que la soirée caritative du Libanais Rayan le dimanche 2 août sont affichés au prix de 60 DT en gradins et 100 DT sur chaises.

Le concert de la Tunisienne Amina Fakhet le lundi 17 août est fixé à 80 DT pour les gradins et 120 DT pour les chaises.

La pièce de théâtre "Al Kahramana, El Mkhabbel fi Kobba" de Moez Toumi programmée le dimanche 26 juillet, le concert de Nabiha Karaouli pour la Fête nationale de la femme le jeudi 13 août, ainsi que le spectacle instrumental italien Rondò Veneziano le mardi 4 août sont proposés à 40 DT en gradins et 80 DT sur chaises.

Le festival propose un prix unique de 30 DT pour les places de gradins concernant les projets collectifs et les ensembles instrumentaux. Ce tarif concerne la production de l'Orchestre Symphonique Tunisien "Symphonies 60" sous la direction du maestro Shady Garfi prévue le mercredi 22 juillet, la soirée du patrimoine musical national "Watanon bihob el achikine" le samedi 25 juillet, le Ballet Flamenco de Andalucía le jeudi 30 juillet, ainsi que la troupe multiculturelle Folklores du Monde programmée le mardi 11 août.

Géré directement par les services du ministère des Affaires culturelles, représenté par l'Établissement national de promotion des festivals et des manifestations culturelles et artistiques (ENPFMCA), le festival se déroulera, pour la deuxième année consécutive, sans directeur.

Les spectacles débuteront généralement à 22h00 pour se terminer aux alentours de minuit, horaires spécifiés sur les billets de chaque spectacle.