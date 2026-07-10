Tunisie: La protection civile souligne sa promptitude pour éviter les incendies de fôret et les accidents de la route et sur les plages

Tunis — Le directeur des opérations centrales des unités de la protection civile, Mohsen Boughzela, a indiqué que les préparatifs nécessaires ont été entrepris depuis le mois d'avril dernier pour prévenir les incendies de forêt et des cultures agricoles, précisant que 14 visites préventives ont été effectuées dans les centres de collecte des céréales afin de remédier aux manquements constatées et que trois sessions de formation ont été organisées au profit des responsables de la gestion des catastrophes.

Lors d'une conférence de presse organisée, jeudi, par l'Office national de la protection civile, Boughzela a indiqué que 18 centres saisonniers de la protection civile, regroupant 107 agents et 18 camions de pompiers, ont été mis en place dans les régions touchées par les incendies, notamment dans la délégation de Sers, Boussalem et Aousj.

Dix équipes mobiles ont également été installées, dont huit chargées d'assurer la protection des ressources agricoles et forestières.

Selon le directeur des opérations, ces équipes sont composées de 23 officiers de la protection civile et de 123 agents, auxquelles s'ajoutent deux équipes chargées d'assurer la gestion.

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Il a aussi indiqué que, dans le cadre du plan mis en place pour faire face aux dangers des incendies, une cellule centrale d'alerte a été activée. "Celle-ci intensifie les patrouilles mixtes avec les unités de la Garde nationale afin de prévenir le déclenchement des incendies et d'améliorer les inspections sur le terrain".

Il a précisé que le bilan des incendies enregistrés du 1er juin 2026 au 5 juillet 2026 s'élève à 380 hectares, ajoutant que le nombre d'interventions a atteint 148, un chiffre en baisse par rapport au pic enregistré en 2022 et 2025.

Une légère hausse du nombre d'incendies a été enregistré au cours de la période mentionnée, a-t-il poursuivi, soit une augmentation de 35 incendies par rapport à la même période de l'année dernière, soulignant que les indicateurs généraux restent dans les moyennes nationales enregistrées au cours des cinq dernières années, ne reflétant pas une situation exceptionnelle.

Il a précisé que le gouvernorat du Kef a enregistré la plus grande superficie touchée par les incendies lors de la période mentionnée, soit environ 168 hectares, tandis que le gouvernorat de Jendouba arrive en tête du nombre d'incendies enregistrés avec huit incendies. Ces deux gouvernorats sont ainsi les plus touchés par les incendies de forêt depuis le début de la saison.

En ce qui concerne les secours sur les plages, le directeur des opérations centrales des unités de la protection civile a indiqué que 313 postes de surveillance répartis dans 13 gouvernorats côtières sont assurés par 119 agents de surveillance et 1412 maîtres-nageurs.

Le nombre de décès enregistrés entre début juin et le 5 juillet s'élève à 16, soit 31 de moins qu'en 2025 et le nombre d'opérations de sauvetage est de 177. Le nombre total d'interventions est de 240, contre 100 en 2025.

Le gouvernorat de Nabeul a enregistré le plus grand nombre de victimes de noyade, avec 7 cas, suivi du gouvernorat de Sousse avec 4 cas, puis des gouvernorats de Tunis et de Bizerte avec 2 cas chacun et enfin du gouvernorat de Ben Arous avec un seul cas.

En ce qui concerne les accidents de la route, Boughzela a fait savoir que le nombre de décès est passé de 82 en 2025 à 95 cette année, précisant que le nombre de blessés a aussi augmenté, passant de 6374 l'année dernière à 6959 en 2026.

De son côté, le Colonel Major Adel Abidi à la direction régionale de la protection civile de Jendouba, a indiqué que les efforts se poursuivent sans relâche pour prévenir les incendies qui menacent les zones forestières, ajoutant que le travail des unités est intensif pour les opérations de sauvetage.

Il a également passé en revue une série de recommandations que les citoyens doivent suivre pour éviter les incendies et les accidents de la route, telles que le fait d'éviter de conduire en cas de fatigue, de respecter les couleurs des drapeaux sur les plages et de faciliter le passage des véhicules de secours.