Tunisie: Aires marines protégées - The 'MedFund' lance un appel à manifestation d'intérêt au profit des structures gestionnaires

Tunis — Le fonds fiduciaire environnemental "The MedFund" vient de lancer un appel à manifestation d'intérêt au profit des structures gestionnaires et co-gestionnaires des aires marines protégées (AMP) de Méditerranée (Tunisie, Albanie, Algérie, Croatie, Égypte, Grèce, Liban, Maroc, Monténégro, et Turquie). L'objectif est de bénéficier d'un appui technique et financier, sur deux phases, pour renforcer durablement leur gestion.

D'après un communiqué, publié, jeudi, par l'Agence de Protection et d'Aménagement du Littoral (APAL), cet appui technique et financier est destiné aux AMP officiellement créée ou en cours de création, les Plans de gestion validés, ou documents d'orientation de gestion, et les Équipes de gestion en place. Pour les ONG, une lettre d'approbation des autorités nationales est obligatoire.

L'Agence a appelé, dans ce cadre, les candidats intéressés par cette opportunité à manifester leurs intérêts, pour la première phase, au plus tard le 31 juillet 2026, via le lien contact@themedfund.org.

Les candidats ayant manifesté leur intérêt en phase 1 peuvent, sur demande, bénéficier d'un accompagnement du "MedFund" pour préparer leur dossier en phase 2. La date limite pour la soumission du dossier complet a été fixée au 2 octobre 2026.

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Créé en 2015, The "MedFund" soutient la mise en oeuvre de plans de gestion et accompagne les acteurs engagés pour la préservation de la Méditerranée. Il concrétise l'engagement de plusieurs États méditerranéens et d'organisations environnementales internationales convaincus que l'avenir de la Méditerranée et de ses populations exige une action immédiate.