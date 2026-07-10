Congo-Brazzaville: CEPE 2026 - Deux départements font 100%

Les départements de la Nkéni-Alima et de la Cuvette-Ouest ont réalisé un taux de réussite de 100% au certificat d'études primaires élémentaires (CEPE) session 2026. La délibération a eu lieu le 9 juillet par visioconférence, sous l'égide du ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, Jean Luc Mouthou.

Pour la dernière édition du CEPE, l'on note un taux d'absences élevé, notamment dans les grands centres urbains. L'année scolaire 2026-2027, le CEPE sera remplacé par le CEP. « À partir de l'année prochaine, nous allons délivrer un certificat d'études primaires aux enfants à l'issue du cycle primaire. Il sera établi sur la base des notes de classe », a indiqué le ministre Jean Luc Mouthou, après le lancement des épreuves. La réforme, a-t-il précisé, vise à éviter les décrochages scolaires en facilitant la transition entre le primaire et le collège.

Le projet de loi portant organisation du système éducatif au Congo, qui consacre le remplacement du CEPE par le CEP, a été adopté en Conseil des ministres, le 20 janvier dernier. Cette réforme fait partie des recommandations formulées lors des états généraux de l'éducation nationale, de la formation et de la recherche, organisés du 25 au 29 janvier 2024. Elle vise à remplacer la loi n°25-95 du 17 novembre 1995, devenue obsolète face aux mutations sociales, économiques et pédagogiques.