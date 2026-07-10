Congo-Brazzaville: CEPE 2026 - Deux départements font 100%

9 Juillet 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Rominique Makaya

Les départements de la Nkéni-Alima et de la Cuvette-Ouest ont réalisé un taux de réussite de 100% au certificat d'études primaires élémentaires (CEPE) session 2026. La délibération a eu lieu le 9 juillet par visioconférence, sous l'égide du ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, Jean Luc Mouthou.

Pour la dernière édition du CEPE, l'on note un taux d'absences élevé, notamment dans les grands centres urbains. L'année scolaire 2026-2027, le CEPE sera remplacé par le CEP. « À partir de l'année prochaine, nous allons délivrer un certificat d'études primaires aux enfants à l'issue du cycle primaire. Il sera établi sur la base des notes de classe », a indiqué le ministre Jean Luc Mouthou, après le lancement des épreuves. La réforme, a-t-il précisé, vise à éviter les décrochages scolaires en facilitant la transition entre le primaire et le collège.

Le projet de loi portant organisation du système éducatif au Congo, qui consacre le remplacement du CEPE par le CEP, a été adopté en Conseil des ministres, le 20 janvier dernier. Cette réforme fait partie des recommandations formulées lors des états généraux de l'éducation nationale, de la formation et de la recherche, organisés du 25 au 29 janvier 2024. Elle vise à remplacer la loi n°25-95 du 17 novembre 1995, devenue obsolète face aux mutations sociales, économiques et pédagogiques.

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2026 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.