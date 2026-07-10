Congo-Brazzaville: Une campagne de soins et de dépistage lancée à Bacongo

La clinique médicale Swalou Diagnostics organise, du 7 au 17 juillet, dans le deuxième arrondissement de Brazzaville, Bacongo, en partenariat avec l'Association pour le bien-être et la préservation de l'environnement, une campagne gratuite de soins et de dépistage.

Sous le triptyque «Prévenir, dépister, soigner », l'initiative vise à rapprocher les soins essentiels de la population et à encourager une culture du bilan de santé régulier. Pour Simone Loubienga, promotrice de la clinique Swalou Diagnostics, l'enjeu est avant tout d'anticiper les complications médicales. « Nous sommes en période de vacances et nous avons jugé bon de prévenir au lieu de toujours guérir. Si nous dépistons une maladie chez un patient, nous allons le convier à un spécialiste pour un suivi strict. Nous sommes ouverts à tous et tout le monde peut bénéficier de cette campagne », a-t-elle expliqué lors du lancement officiel.

L'offre de soins durant ces dix jours est diversifiée, couvrant des examens de routine ainsi que des consultations spécialisées. Il s'agira de faire les dépistages, notamment les tests de glycémie (diabète) et mesurer la tension (Hypertension artérielle) ; des consultations spécialisées via des examens dentaires, gynécologiques et pédiatriques.

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La santé infantile est prévue à travers une campagne de déparasitage ciblant spécifiquement les enfants âgés de 6 à 12 ans ainsi que la réalisation de tests de diagnostic rapide pour le paludisme.

En marge de la gratuité totale de ces prestations, l'établissement propose également une réduction majeure sur son plateau technique. Dès le démarrage, l'affluence a témoigné l'intérêt majeur des Brazzavillois pour cette opération. Certains bénéficiaires n'ont pas hésité à parcourir de longues distances pour être pris en charge. C'est le cas de Mme Malela, née Nelly Moukoko, plus connue sous le pseudonyme de « Maman nationale » sur les réseaux sociaux.

Ayant fait le déplacement depuis la périphérie Sud de la capitale, elle a tenu à partager son expérience après son parcours de soins : « J'ai beaucoup loué l'initiative et j'adhère directement puisque c'est gratuit. Je viens de faire mon test de palu et d'autres examens. Il est important que les Brazzavillois profitent de cette opportunité qui leur permettra de connaître leur état sanitaire et de se faire soigner aisément. Dès que j'ai appris l'information, j'ai directement quitté Mayanga pour Bacongo afin d'être parmi les premiers patients ». La campagne se poursuit jusqu'au 17 juillet. Les consultations et dépistages se font sans condition préalable de ressources.