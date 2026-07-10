Ile Maurice: Mauvaise qualité des semences - Soutien aux producteurs de pomme de terre

La députée Joanna Bérenger a interrogé le ministre de l'Agro-industrie, Arvin Boolell, sur la qualité des semences de pomme de terre distribuées en 2025 par l'Agricultural Marketing Board (AMB). Elle a demandé des précisions sur un rapport du Food and Agricultural Research Extension Institute (FAREI) portant sur les pertes attribuées à ces semences et sur les indemnisations prévues pour les planteurs affectés.

Le ministre a indiqué que la récolte 2025 avait été globalement satisfaisante, avec 50 040 tonnes produites sur 682,4 hectares, soit un rendement légèrement supérieur à la moyenne des dix dernières années.

Toutefois, 73 producteurs ont subi des pertes localisées, représentant environ 10 % de la production nationale. Malgré ces difficultés, les résultats globaux demeurent conformes aux tendances historiques. Le FAREI a mené des enquêtes de terrain pour identifier les causes des mauvaises récoltes et a fourni un accompagnement technique aux planteurs concernés.

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Un rapport d'évaluation a été présenté, et plusieurs mesures correctives ont été engagées pour la prochaine campagne : importation de plants supplémentaires, approvisionnement exclusif auprès de fournisseurs réputés en France et aux PaysBas, renforcement des normes phytosanitaires et recours à des experts internationaux pour le contrôle de la qualité des semences.

Un soutien financier a ainsi été mis en place. Le ministère a alloué Rs 40,5 millions au renforcement de la production agricole pour 2026-2027. Le prix plancher provisoire fixé par l'AMB pour 2025 était de Rs 35 000 la tonne, avec une compensation pour les agriculteurs éligibles au remboursement des semences. Parmi eux, 47 producteurs ont été jugés éligibles, tandis que 19 autres, initialement exclus, recevront une aide pour raisons humanitaires

. L'AMB a déjà versé Rs 3,13 millions en remboursement, et un montant additionnel sera distribué directement aux planteurs touchés. Selon le ministre Boolell, ces mesures témoignent de l'engagement du gouvernement à soutenir la filière et s'inscrivent dans un ensemble plus large d'aides financières prévues pour la campagne 2026.