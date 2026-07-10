Ile Maurice: Le titre bientôt dévoilé...

La chanteuse française de zouk Nesly a profité de son récent passage à Maurice et à Rodrigues pour dévoiler au public mauricien une collaboration inédite avec l'artiste local Ti Alexandre. Le morceau a été interprété pour la toute première fois sur scène lors d'un concert organisé au Safari Bar, devant un public conquis.

À l'origine de cette collaboration se trouve une initiative de Ti Alexandre. Nesly explique que c'est le chanteur mauricien qui a fait le premier pas en la contactant directement sur Instagram. «Il m'a envoyé un message privé en me disant :'Allons faire un tube !'», raconte-t-elle. De passage à Paris, Ti Alexandre et la chanteuse se sont retrouvés en studio dès le lendemain. «Tout s'est fait très naturellement», confie l'artiste.

Pour Nesly, cette collaboration est bien plus qu'un simple featuring. Elle s'inscrit dans une volonté de créer des passerelles entre les artistes mauriciens et la scène afro-caribéenne. «J'adore les connexions entre artistes. La musique, c'est du partage», explique-t-elle. Elle souligne également qu'elle a immédiatement apprécié l'énergie de Ti Alexandre, qu'elle avait découvert lors d'une précédente prestation à Maurice.

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La chanteuse estime aussi qu'il est important d'accompagner les talents de la nouvelle génération, comme d'autres artistes l'ont fait pour elle à ses débuts. «J'ai eu la chance que des artistes confirmés collaborent avec moi quand je commençais. Aujourd'hui, je trouve normal de transmettre à mon tour», affirme-t-elle.

Elle voit également ce duo comme une manière de remercier le public mauricien pour son soutien indéfectible depuis plusieurs années. «Je reçois énormément d'amour de Maurice. Cette collaboration est aussi une façon de rendre cet amour», souligne-t-elle, ajoutant qu'elle espère faire découvrir Ti Alexandre à une partie de son public international.

Le public mauricien a pu entendre le morceau en exclusivité lors du concert au Safari Bar, où il a été interprété pour la première fois sur scène. Un moment particulièrement attendu, les deux artistes partageant la scène pour défendre cette nouvelle chanson dans une ambiance chaleureuse.

En tournée dans l'océan Indien, Nesly s'est également produite à Rodrigues, une île qu'elle dit affectionner tout particulièrement. Elle affirme conserver un lien fort avec Maurice, où elle est toujours accueillie avec enthousiasme. «J'ai toujours eu une relation spéciale avec le public mauricien», confie-t-elle.

Nesly s'est imposée, au fil des années, comme une figure du zouk moderne grâce à des titres comme Allez, En mode love ou encore Dingue dingue. Avec cette chanson, qui sera bientôt disponible sur les plateformes de téléchargement, elle ajoute désormais une touche mauricienne à son répertoire aux côtés de Ti Alexandre, dans un titre qui symbolise le rapprochement entre les scènes musicales de l'océan Indien et des Caraïbes.