Ile Maurice: Axys et Janus Henderson Investors unissent leurs expertises

AXYS Investment Partners Ltd, filiale de gestion d'investissement du groupe Axys, et le gestionnaire d'actifs mondial Janus Henderson Investors ont officialisé la conclusion d'un partenariat stratégique le mardi 7 juillet, lors d'un événement organisé au Labourdonnais Waterfront Hotel. Cette alliance vise à offrir aux investisseurs professionnels et institutionnels de Maurice et du Kenya un accès privilégié à une sélection de solutions d'investissement internationales.

L'accord repose sur la complémentarité des deux entités, combinant les capacités de gestion active et les stratégies globales de Janus Henderson avec l'ancrage régional, la connaissance des marchés locaux et le réseau de distribution d'Axys. Sous réserve des exigences réglementaires en vigueur, les investisseurs pourront notamment accéder au Janus Henderson Horizon Biotechnology Fund et au Janus Henderson Horizon Global Technology Leaders Fund, deux stratégies reposant sur une expertise sectorielle approfondie et une approche fondée sur la recherche et l'analyse.

Au-delà des produits financiers, cette collaboration comprend également un volet de partage de compétences à travers des sessions de formation, des analyses de marché conjointes et des présentations thématiques destinées à accompagner les investisseurs institutionnels dans leurs prises de décision.

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Pour Alexander Armstrong, Chief Executive Officer du groupe Axys, ce partenariat permet de renforcer les liens entre les investisseurs de la région et les grandes maisons de gestion internationales, tout en élargissant l'accès à une gamme plus diversifiée de solutions d'investissement.

Cédric Béguier, Head of Investment Strategy chez Axys Investment Partners, a rappelé que cette collaboration répond aux évolutions du marché, les investisseurs accordant une importance croissante à l'expertise sectorielle et à un accompagnement de proximité, combinant ainsi compétences internationales et connaissance des marchés locaux.

De son côté, Meshal AlFaras, Managing Director, Head of Middle East, Africa and Central Asia chez Janus Henderson Investors, a indiqué que cet accord constituait un cadre idéal pour introduire leurs stratégies actions à Maurice et au Kenya, en s'appuyant sur la solidité des relations clients d'Axys afin d'en soutenir la distribution.

Enfin, le déploiement opérationnel de cette initiative sera officiellement lancé lors d'un roadshow prévu ce mois-ci, avec Maurice et le Kenya comme premiers marchés concernés.