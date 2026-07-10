Ile Maurice: Henna Auckloo raconte sa fuite après le meurtre de son beau-père et accuse son mari d'avoir dicté ses aveux

Le procès d'Henna Auckloo, poursuivie devant la cour d'assises pour complicité dans le meurtre de son beau-père, Indurduth Auckloo, s'est poursuivi ce jeudi 9 juillet avec la déposition de l'accusée. Appelée à relater les événements survenus après le drame du 14 septembre 2017 à Forest-Side, elle a décrit une fuite précipitée aux côtés de son époux, Akash Auckloo, qu'elle a présenté comme l'auteur des faits.

Répondant aux questions de son avocat, Henna Auckloo a expliqué avoir découvert son beau-père grièvement blessé dans la salle de bains. Selon elle, Akash Auckloo lui aurait alors lancé : «Nou bizin sove-la», avant que le couple ne quitte immédiatement la maison en voiture pour se cacher dans un verger à Camp-des-Embravades, à Pamplemousses.

À la barre, elle a affirmé que son mari avait changé les plaques d'immatriculation du véhicule afin d'échapper aux recherches policières. Elle a soutenu lui avoir demandé à plusieurs reprises de se rendre, ajoutant qu'elle ne reconnaissait plus son comportement. Selon son récit, ils ont passé la nuit dans le verger. Le lendemain, Akash Auckloo aurait reçu un drap auprès d'un habitant de la région avant de se donner la mort par pendaison. Henna Auckloo affirme avoir alerté des habitants après cette découverte, ce qui a entraîné l'intervention de la police de Pamplemousses.

Au cours de son témoignage, la prévenue est également revenue sur des éléments clés de l'enquête. Elle a reconnu avoir participé au nettoyage de la scène de crime et rédigé une lettre d'aveux. Elle a toutefois soutenu que ce document avait été entièrement dicté, «mot pour mot», par son mari, niant ainsi en être l'auteure intellectuelle. Le procès se poursuit devant la cour d'assises.

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