Ile Maurice: Réserves de Rs 523,1 milliards en juin, en hausse de 18,8 % en un an

Le montant des réserves internationales officielles brutes (Gross Official International Reserves - GOIR) de Maurice se montait à Rs 523,1 milliards à la fin juin, selon les derniers chiffres publiés par la Banque de Maurice le 7 juillet. Ce montant équivaut à USD 11 milliards. Il représente une hausse par rapport à la même période en 2025, où les réserves s'établissaient à Rs 440,2 milliards, soit USD 9,7 milliards. De ce fait, sur la période allant de juin 2025 à juin dernier, les réserves internationales officielles brutes ont augmenté de 18, 8%.

Cela s'explique par la hausse de plusieurs composantes des réserves. Les avoirs en or sont passés de Rs 59,6milliards à Rs 76,4milliards sur un an. Les réserves d'or ont culminé à Rs 96,4 milliards en février. Les autres actifs ont également progressé, atteignant Rs 430,1milliards contre Rs 364,5 milliards en juin 2025.

Les Special Drawing Rights et la position de réserve auprès du Fonds monétaire international ont, eux aussi, enregistré une légère augmentation. La hausse des réserves se reflète également dans la capacité du pays à financer ses importations. À la fin juin, elles représentaient 15,5 mois d'importations de biens et de services, hors service des Global Business Companies (GBC), contre 13,1 mois un an plus tôt. En incluant les services des GBC, les dépenses sont supérieures et cette couverture d'importations qui était alors de 9,5 mois en 2025, est passée à 11,3 mois en juin dernier.