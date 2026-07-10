Sénégal: Vers la validation d'une feuille de route collective

Un atelier s'est ouvert ce jeudi 9 juillet a Dakar. Initié par Développement International Desjardins(DID), en collaboration avec le Crédit Mutuel du Sénégal(CMS), cet atelier a permis aux acteurs de valider une feuille de route collective sur la finance verte.

Renforcer les capacités sur les produits et mécanismes de financements vert à travers la sensibilisation des participants sur les fondamentaux de la finance durable et son importance pour la résilience des institutions de microfinance et des sociétaires. C'est le but de l'atelier initié par la DID. La rencontre a été l'occasion pour les acteurs ont été sensibilisés afin de mieux répondre aux défis qu'impose une dynamique nouvelle de modernisation, d'innovation et d'adaptation.

Selon Mme Michelle Diop Niang,Cheffe du Bureau régional DID, ce projet permettra de nous familiariser avec les notions de finance verte et de finance durable, mais surtout de comprendre les risques climatiques et les critères ESG, spécifiques aux institutions de microfinance. Poursuivant Mme Niang, a souligné que ce partenariat va en outre, favoriser la promotion des produits financiers verts élaborés dans le cadre de ce partenariat entre leurs deux institutions.

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« La finance durable a pour utilité d'intégrer les dimensions environnementales, sociales et de gouvernance dans les décisions de financement, d'investissement et de gestion des risques, surtout pour les populations », a confié Michelle Diop Niang.

Pour Mme Diouma Diouf,coordonnatrice de l'équipe finance durable au CMS, son institution a mis, dans le cadre ce projet, une équipe « Finance durable », pour prendre en charge toutes les questions relatives à la finance verte. Toujours de son avis, ces échanges fructueux vont permettre de sensibiliser les acteurs sur les enjeux des risques financiers climatiques, de définir les rôles et responsabilités des différentes parties prenantes et enfin, de favoriser l'appropriation de cette démarche par l'ensemble des acteurs concernés.