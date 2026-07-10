Sénégal: « Cette décision s'impose à tous » - Ousmane Sonko réagit à l'avis du Conseil constitutionnel

Le président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko, a réagi ce jeudi à la décision du Conseil constitutionnel déclarant inconstitutionnelle la loi de réforme constitutionnelle votée par les députés. Le leader de Pastef a pris acte de l'avis rendu par les « Sept Sages », estimant que celui-ci « s'impose à tous ».

« Au-delà des commentaires et avis que peuvent susciter les motivations retenues, une seule chose reste : cette décision s'impose à tous ! Dont acte ! », a déclaré Ousmane Sonko dans une publication.

Pour le président de l'Assemblée nationale, cette séquence rappelle que « lorsque les institutions jouent leur rôle, chacune dans son périmètre d'action, aucune crise ne peut survenir ».

Ousmane Sonko a, par ailleurs, réaffirmé la volonté de l'institution parlementaire de poursuivre l'exercice de ses missions. « L'Assemblée nationale continuera à exercer pleinement la mission qui lui a été confiée : des lois seront votées ou rejetées pour honorer les engagements pris envers ce vaillant et digne peuple », a-t-il assuré.