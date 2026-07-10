Ile Maurice: L'ex-DCP Mardaymootoo Rassen n'est plus

L'ex-Deputy Commissioner of Police (DCP) Mardaymootoo Rassen s'est éteint après une longue maladie, laissant derrière lui une carrière marquée par plus de quatre décennies de service au sein de la police.

Nommé DCP en 2021, il avait été chargé de superviser les opérations au quartier général des Casernes centrales avant de prendre les rênes de l'AntiDrug and Smuggling Unit en mars 2023, en remplacement du DCP Choolun Bhojoo. Sa mission consistait à restaurer la crédibilité de cette unité spécialisée, alors confrontée à de nombreux défis.

Entré dans la police à l'âge de 19 ans, Mardaymootoo Rassen a consacré plus de 41 ans au service de la sécurité du pays. Ancien membre de la Special Mobile Force, il a également servi comme aide de camp de l'ancien président de la République, Cassam Uteem, de 1992 à 2002.

Reconnu pour sa discipline, son professionnalisme et son sens du devoir, il laisse le souvenir d'un officier respecté ayant consacré sa vie au service public. Ses anciens collègues, proches et amis pleurent aujourd'hui la disparition d'un homme de caractère qui aura marqué l'histoire de la police.