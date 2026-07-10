Ile Maurice: Natation/Anishta Teeluck - L'ambition mauricienne à la force du dos

Sélectionnée pour les prochains Jeux du Commonwealth qui se tiendront du 23 juillet au 2 août 2026 au Tollcross International Swimming Centre de Glasgow, Anishta Teeluck représentera Maurice aux côtés d'Alicia Kok Shun, Hans Li Ying Pin, Bradley Vincent et Gregory Anodin. À Glasgow, elle sera engagée dans trois épreuves : le 50m dos, le 100m dos et le 200m dos.

Née en Italie, Anishta Teeluck n'en demeure pas moins Mauricienne. Son parcours récent témoigne d'une montée en puissance constante sur la scène internationale. Lors des Jeux des îles de l'océan Indien en 2023 à Madagascar, elle s'était déjà illustrée en décrochant l'or au 200m dos, l'argent au 100m dos et le bronze au 200m nage libre.

Cette dynamique s'est confirmée sur le plan continental, où elle a su dominer sa course de prédilection, le 200m dos. Elle a ainsi décroché l'or aux Jeux africains de mars 2024 à Accra, au Ghana, avant de réitérer cette performance en mai de la même année lors des Championnats d'Afrique en Angola.

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Plus récemment, en mai 2026, lors des Championnats d'Afrique à Oran, en Algérie, Anishta Teeluck a pris la deuxième place du 200m dos avec un chrono de 2:19.26. Profitant de cette même échéance, elle a inscrit son nom sur les tablettes de la natation mauricienne en établissant un nouveau record national sur le 400m nage libre, bouclant la finale en 4:33.41. Elle détient, par ailleurs, les records de Maurice en grand bassin sur le 100m dos en 1:04.25 et sur le 200m dos en 2:17.55.

Après les Jeux olympiques de Paris 2024, la nageuse s'est entraînée à Antibes, aux côtés d'autres athlètes de haut niveau. En parallèle, elle poursuit actuellement son master en Sport, Event and Hospitality Management à la SKEMA Business School, où elle entamera sa deuxième année en septembre 2026.