Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 10 juillet 2026

revue de presse

Mondial 2026 - Fin de l'aventure pour le Maroc, éliminé en quarts par une France réaliste

Les Lions de l’Atlas ne rééditeront pas leur exploit de 2022. Opposé à l’équipe de France en quart de finale de la Coupe du Monde 2026 au Boston Stadium de Foxborough, le Maroc a vu son formidable parcours américain prendre fin (2-0).

Héroïques en première période, portés par un Yassine Bounou impérial, les hommes de Walid Regragui ont fini par plier face au réalisme chirurgical des Bleus en seconde mi-temps. Le Maroc, ultime espoir du continent, quitte la compétition la tête haute.

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Dès l'entame du match, les Lions de l'Atlas ont affiché leur ambition : un bloc compact, une discipline tactique de fer et une agressivité de tous les instants pour priver la France d'espaces. Cette organisation rigoureuse a poussé les champions du monde 2018 à la faute et à la frustration. (Source allAfrica)

Sénégal : Le Conseil constitutionnel invalide la réforme de la loi suprême

Au Sénégal, le Conseil constitutionnel a invalidé, jeudi, la réforme de la loi suprême adoptée par l'Assemblée nationale le 29 juin, la jugeant "contraire à la Constitution". Les sages ont estimé que la procédure de révision à l'Assemblée a violé, entre autres, les articles 83 et 102 de la Constitution.

C'est le président Bassirou Diomaye Faye qui a saisi les Sages, lundi, pour contester une procédure qui, à ses yeux, '' violait les procédures en matière de révision de la loi suprême '' dans le pays.

Le texte voté par les députés stipulait que le président ''ne serait plus autorisé à diriger un parti politique ou une coalition de partis''. (Source Africanews)

Mozambique : La Russie propose son aide contre l'insurrection jihadiste

En visite à Maputo jeudi, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a assuré que Moscou était prêt à soutenir le Mozambique dans sa lutte contre les groupes jihadistes actifs dans le nord du pays. Une région stratégique où sont implantés plusieurs grands projets gaziers internationaux.

Reçu par le président mozambicain Daniel Chapo, Sergueï Lavrov a réaffirmé la volonté de la Russie d'accompagner le Mozambique dans sa lutte contre « la menace terroriste » qui frappe la province de Cabo Delgado. Selon la présidence mozambicaine, le chef de la diplomatie russe s'est déclaré prêt à répondre aux demandes d'assistance formulées par les autorités de Maputo. (Source Africa Radio)

Ouganda : La justice rejette un recours de Kizza Besigye, le procès de l’opposant toujours prévu le 13 juillet

En Ouganda, le recours de Kizza Besigye devant la Haute Cour a été rejeté, mercredi 8 juillet. Estimant que ses droits fondamentaux avaient été violés lors de son arrestation au Kenya et de son transfert en Ouganda, l'opposant demandait l'annulation des poursuites dont il fait l'objet. La décision de la justice, qui ouvre la voie à son procès pour trahison prévu le 13 juillet, est intervenue dans un contexte de changement des règles applicables à ce type de recours.

Enlèvement présumé au Kenya, transfert forcé vers l'Ouganda et atteintes présumées au droit à un procès équitable : pour les avocats de l'opposant ougandais Kizza Besigye, toutes ces violations auraient dû entraîner l'annulation des poursuites engagées contre leur client devant la Haute Court. (Source RFI)

Congo Kinshasa : Dialogue politique - La C64 prête à participer, mais sous conditions

Au lendemain de sa rencontre avec le président burundais Évariste Ndayishimiye, la Coalition Article 64 pour la défense de l'ordre constitutionnel (C64) a fait ce jeudi 9 juillet 2026, la restitution de son déplacement à Bujumbura.

Accusés d'avoir marchandé leurs convictions au profit d'un rapprochement avec le régime Tshisekedi, les ténors de la C64 ont tenu à rassurer les esprits. D'emblée, Martin Fayulu et ses compagnons ont indiqué n'avoir sollicité aucune rencontre avec le président burundais, Évariste Ndayishimiye, qui aurait pris l'initiative en tant que président en exercice de l'Union africaine.

Face aux propositions de leur hôte les appelant à privilégier le dialogue politique et la cohésion nationale, les leaders de la coalition ont adhéré au principe, non sans poser des préalables. (Source Les Dépêches de Brazzaville)

Nigéria : Tinubu ordonne une enquête sur une fausse agence présidentielle

Le président nigérian Bola Tinubu a chargé la Commission indépendante de lutte contre la corruption (ICPC) d’enquêter sur les activités du prétendu Conseil présidentiel de promotion de l’intervention étrangère (PFIPC), présenté comme un organisme fictif créé sans base légale ni approbation officielle.

Selon un communiqué de son conseiller spécial pour l’information et la stratégie, Bayo Onanuga, la décision d’enquêter sur un prétendu PFIPC procède de la découverte que ledit Conseil n’a jamais été créé par la présidence ou le gouvernement nigérian.

Le chef de l’État a ordonné à l’ICPC de boucler son enquête dans un délai de 30 jours et de lui remettre un rapport complet. (Source Apanews)

Gabon–Madagascar : L’expérience de la transition gabonaise inspire l’UA et l’ONU

Le président Brice Clotaire Oligui Nguema a reçu une mission conjointe de l’Union africaine et des Nations Unies venue s’inspirer de l’expérience gabonaise en matière de transition politique et de refondation institutionnelle. Cette démarche s’inscrit dans l’accompagnement du processus engagé à Madagascar, sous la conduite du président Michaël Randrianirina.

Le Gabon continue de capitaliser sur son retour à l’ordre constitutionnel. Reçue par le chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema, une mission conjointe de l’Union africaine et des Nations Unies, conduite par Mohamed Idrissa Farah et Parfait Onanga-Anyanga, est venue échanger sur les enseignements de la transition gabonaise. (Source GabonMediaTime)

Deux ans après la disparition forcée d'Oumar Sylla et Mamadou Billo Bah, les autorités guinéennes doivent enfin rendre des comptes

Deux ans après la disparition forcée d'Oumar Sylla, dit « Foniké Menguè », coordinateur du Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC), et de Mamadou Billo Bah, autre figure majeure de ce mouvement citoyen et coordinateur de Tournons La Page Guinée (TLP-Guinée), nos organisations demeurent profondément préoccupées par l'absence totale de vérité et de justice dans cette affaire.

Dans la nuit du 9 juillet 2024, les deux défenseurs des droits humains ont été enlevés au domicile d'Oumar Sylla à Conakry par des hommes armés identifiés par de nombreux témoins comme appartenant aux forces de défense et de sécurité guinéennes. Depuis lors, aucune information crédible n'a été communiquée sur leur sort ou leur lieu de détention. (Source Human Rights Watch)

Côte d’Ivoire : 875 millions de dollars de la Banque mondiale pour l’emploi, l’énergie et les services publics

La Côte d’Ivoire et la Banque mondiale ont signé, mardi 8 juillet à Abidjan, cinq accords de financement d’un montant total de 875 millions de dollars, soit environ 525 milliards de FCFA. Ces ressources financeront plusieurs programmes consacrés à l’emploi des jeunes, à la formation professionnelle, aux services publics, à la gestion des finances publiques et au secteur de l’énergie.

Les accords ont été signés au Sofitel Hôtel Ivoire par le ministre de l’Économie, des Finances et du Budget, Adama Coulibaly, et par Marie-Chantal Uwanyiligira, directrice des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d’Ivoire, le Bénin, la Guinée et le Togo.

La cérémonie s’est tenue en marge du Groupe consultatif consacré au financement du Plan national de développement (PND) 2026-2030. Le principal financement, d’un montant de 400 millions de dollars, prend la forme d’un appui budgétaire destiné à accompagner les réformes engagées afin d’améliorer le climat des affaires, soutenir le secteur privé et favoriser la création d’emplois. (Source LSI Africa)

En Mauritanie, les deux députées qui ont accusé Ghazouani de discrimination ont été graciées

Le président mauritanien a accordé le 9 juillet la grâce à deux députées condamnées à quatre ans de prison. Celles-ci l’avaient accusé de sponsoriser « l’apartheid en Mauritanie »

Plus de deux mois après leur condamnation, le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a gracié jeudi Mariem Cheikh Dieng et Gamou Achour Salem.

Le 4 mai, au terme d’un procès sous haute surveillance sécuritaire, Mariem Cheikh Dieng et Gamou Achour Salem avaient été condamnées à quatre ans de prison ferme pour avoir accusé le chef de l’État de discrimination raciale envers les Noirs et les descendants d’esclaves dans ce pays d’Afrique de l’Ouest. (Source Jeune Afrique)