Mozambique: Sergueï Lavrov propose l'aide de la Russie dans la lutte contre le terrorisme

Après Addis-Abeba et Niamey, le chef de la diplomatie russe poursuit son périple africain au Mozambique. Il s'est entretenu jeudi 9 juillet avec le président mozambicain Daniel Chapo, ainsi qu'avec son homologue, la ministre Maria Dos Santos Lucas. Il a notamment proposé l'aide de la Russie dans la lutte contre le terrorisme qui sévit dans la province du Cabo Delgado.

Sur l'arrière de la scène où se tient Sergueï Lavrov flotte le drapeau du Mozambique. Dessus, parmi d'autres figures, se détache un fusil AK-47. Un détail que le ministre russe des Affaires étrangères considère comme un soutien historique de Moscou à Maputo. « Le président Chapo m'a dit que les mozambicains se rappellent très bien de l'aide que l'Union Soviétique leur a apporté pendant la lutte pour l'indépendance, en termes de formation et d'armement. Cela se voit encore aujourd'hui dans les symboles nationaux, comme sur le drapeau, avec la kalashnikov », a-t-il dit.

Aujourd'hui, le Mozambique lutte essentiellement contre la menace terroriste dans la province du Cabo Delgado, où s'est implanté depuis 2017 le groupe État islamique.

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Une région par ailleurs riche en gisements de gaz naturel. « Nous avons discuté de la lutte conjointe contre le terrorisme. La Russie est prête à subvenir aux besoins de ses amis mozambicains pour contrer la menace terroriste dans le nord du pays. (...) Bien sûr, le volet économique est crucial, lui aussi, dans la coopération de nos deux pays », a déclaré le chef de la diplomatie russe.

Le Mozambique a déjà confirmé sa présence au prochain sommet Russie-Afrique, prévu en octobre à Moscou.