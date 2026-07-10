Afrique de l'Ouest: BRVM - Quatre titres en hausse notable, Total Senegal mène le bal avec +22.3% sur 30 jours

9 Juillet 2026
Daba Finance (Abidjan)

Le marché boursier de la BRVM (Bourse Régionale des Valeurs Mobilières) a récemment été le théâtre de mouvements notables, avec quatre titres enregistrant des performances positives significatives sur différentes périodes. Ces hausses mettent en lumière l'activité et le potentiel d'investissement dans la région ouest-africaine.

En tête de ces performances, Total Senegal (TTLS) a affiché une croissance impressionnante de +22.3% sur les 30 derniers jours, atteignant un prix actuel de 4250 XOF. Ce mouvement reflète l'intérêt des investisseurs pour le secteur de l'énergie et les opportunités au Sénégal.

La Bank of Africa - Niger (BOAN) n'est pas en reste, avec une hausse de +7.14% sur les 7 derniers jours, portant son cours à 4500 XOF. Sur une période de 90 jours, BOAN a même bondi de 59.29%, démontrant une forte dynamique à moyen terme.

D'autres titres ont également contribué à cette ambiance positive :

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  • Sicor Côte d'Ivoire (SICC) a vu son prix augmenter de +15.81% sur 30 jours, s'établissant à 5200 XOF.
  • Sitab Côte d'Ivoire (STBC) a progressé de +10.96% sur 30 jours, atteignant 24300 XOF.

Ces mouvements confirment la vitalité de certains segments de la BRVM et offrent des perspectives intéressantes pour les investisseurs cherchant à diversifier leurs portefeuilles sur les marchés émergents africains. Daba Finance s'engage à fournir des analyses de haute qualité pour vous aider à naviguer ces opportunités.

Ceci ne constitue pas un conseil financier.

Points clés à retenir

Quatre actions de la BRVM ont affiché des mouvements de prix significatifs. Total Senegal (TTLS) a enregistré une hausse de +22.3% sur 30 jours. Bank of Africa - Niger (BOAN) a progressé de +7.14% sur 7 jours. Sicor Côte d'Ivoire (SICC) et Sitab Côte d'Ivoire (STBC) également en hausse, soulignant la dynamique des marchés ouest-africains.

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