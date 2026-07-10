Sénégal: New Deal technologique - La Sonatel complète son téléport de Gandoul en déployant 16 antennes satellites

Dakar — La Sonatel a renforcé son complexe de télécommunications implanté à Gandoul, dans la région de Thiès (ouest), en y déployant une infrastructure de 16 nouvelles antennes satellitaires de dernière génération.

Selon un communiqué parvenu jeudi à l'APS, la société de téléphonie a installé ces équipements sur une superficie de cinq hectares, "dans le cadre de sa stratégie de développement des infrastructures numériques et de son engagement aux côtés de l'État pour la mise en oeuvre du New Deal technologique".

La Sonatel facilite de cette manière "l'acheminement de l'Internet haut débit vers le Sénégal, la sous-région et le reste du monde".

"Avec le déploiement de cette Gateway Eutelsat OneWeb et de ses 16 antennes satellites de nouvelle génération, la Sonatel renforce son téléport historique et confirme sa volonté d'investir durablement dans des infrastructures numériques de très haut niveau, au service du Sénégal et de l'Afrique", explique son directeur général, Brelotte Ba.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Déjà reconnu comme un site majeur de télécommunications, le téléport de Gandoul accueille depuis plusieurs années différentes solutions de connectivité satellitaire, ce qui fait de ce site un point clé pour les échanges numériques internationaux", explique la société de téléphonie.

Elle ajoute que "l'inauguration de la Gateway de Gandoul marque une étape importante dans notre partenariat de longue date avec la Sonatel".

"Cette nouvelle infrastructure renforce davantage le réseau terrestre de OneWeb et témoigne de notre engagement commun à soutenir une connectivité résiliente et de confiance à travers la région", rapporte le communiqué en citant Philippe Baudrier, le directeur général de Konnect Africa, un partenaire de cette initiative.

La nouvelle Gateway Eutelsat OneWeb va renforcer la souveraineté numérique du pays, sécuriser et diversifier les routes de connectivité internationale.

Elle va améliorer la résilience des réseaux face aux aléas techniques et géopolitiques, accélérer aussi l'inclusion numérique et l'accès au haut débit, selon la Sonatel.

"Les installations de Gandoul intègrent des infrastructures énergétiques sécurisées, des systèmes redondants et une connexion fibre très haut débit, qui garantissent un haut niveau de disponibilité et de continuité de service", souligne la même source.