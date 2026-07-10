Sénégal: Cheikhou Oumar Ba annonce 500 millions FCFA à l'ISRA pour reconstituer le capital semencier

Bambey — Le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Cheikhou Oumar Ba, a annoncé, jeudi, à Bambey, l'octroi d'une enveloppe de 500 millions de francs CFA à l'Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA) pour reconstituer le capital semencier national.

"Cette année, nous allons mettre 500 millions de francs CFA pour la reconstitution du capital semencier, conformément aux orientations du président de la République", a déclaré M. Ba, lors d'une visite au Centre national de recherches agronomiques (CNRA) de Bambey.

En tournée dans la région de Diourbel, le ministre a visité auparavant les magasins de stockage de semences et d'intrants agricoles de Diourbel et de Ndangalma. Il s'est rendu ensuite à Bambey, pour visiter des services du CNRA, un des plus importants de l'Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA).

La visite a enregistrée la participation de ses principaux collaborateurs, des autorités administratives, du président du conseil d'administration de l'ISRA ainsi que du directeur général de cette structure de recherches.

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S'adressant aux chercheurs, Cheikhou Oumar Ba, a tenu à réaffirmer l'engagement de l'État à renforcer l'ISRA afin de promouvoir la recherche agricole et fournir aux équipes scientifiques les moyens nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.

Il a souligné l'importance du rôle stratégique du CNRA de Bambey dans la reconstruction du capital semencier et l'amélioration de la productivité agricole.

"Nous ne sommes plus au temps des longues procédures. Il faut accélérer la mise en oeuvre des politiques publiques sur le terrain", a-t-il indiqué.

Le ministre a, en outre, invité le secteur privé à accompagner davantage les efforts de l'État, notamment dans la construction de magasins de stockage de semences, estimant que le développement agricole requiert une implication accrue de tous les acteurs.

Il a enfin réaffirmé sa volonté de privilégier le dialogue avec les producteurs et les autres acteurs du secteur agricole afin de renforcer la transparence dans la conduite de la campagne agricole et de rester à l'écoute des préoccupations du monde rural.