Sénégal: Bakary Séga Bathily - 'Le pays demeure une destination attractive pour les investisseurs'

Dakar — Le Sénégal reste attractif pour les investisseurs, malgré ses difficultés économiques et les "fortes incertitudes" de l'économie mondiale, a assuré le directeur général de l'Agence nationale chargée de la promotion des investissements et des grands travaux (APIX), Bakary Séga Bathily.

Le succès du deuxième Forum Invest in Sénégal, le nombre d'accords signés lors de cette rencontre économique, le dynamisme de la zone économique spéciale de Diamniadio (ouest) et la création prochaine de nouvelles zones aménagées pour l'investissement à Médina Yoro Foulah (sud) et à Touba (centre) sont des preuves de l'attractivité du Sénégal pour les investissements, a argué M. Bathily dans une interview publiée jeudi par le quotidien Le Soleil.

"Je ne le pense pas. Les faits démontrent, au contraire, que le Sénégal demeure une destination attractive pour les investisseurs, malgré un contexte économique international marqué par de fortes incertitudes", a-t-il répondu à la question de savoir si la situation économique difficile du pays a impacté ou pas son attractivité pour les investissements.

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"Le premier indicateur [de l'attrait qu'exerce le Sénégal sur les investisseurs] est le succès de la deuxième édition du Forum Invest in Sénégal, qui a permis de mobiliser 23,5 milliards de dollars (environ 15 410 milliards de francs CFA, selon le cours actuel du dollar américain), en termes d'intentions d'investissement, et d'aboutir à la signature de 51 accords", a fait valoir Bakary Séga Bathily.

Il estime que "ces résultats traduisent la confiance renouvelée des investisseurs nationaux et internationaux dans [...] l'économie sénégalaise". "Cette confiance est également confirmée par les résultats du Business Ready de la Banque mondiale, qui mettent en évidence les progrès réalisés par le Sénégal dans l'amélioration de son environnement des affaires, grâce aux réformes engagées et à la modernisation du cadre d'investissement."

Sur le terrain, des "réalisations" confirment l'attractivité du pays pour les investissements, selon lui.

"La zone économique spéciale de Diamniadio continue d'accueillir de nouveaux investisseurs dans des secteurs stratégiques, dont la pharmacie, l'agro-industrie et les matériaux de construction. En même temps, l'État poursuit sa politique d'aménagement du territoire, avec le lancement de nouvelles zones aménagées pour l'investissement, notamment à Médina Yoro Foulah, et prochainement à Touba, afin de rapprocher les investissements des territoires et de favoriser un développement économique plus équilibré", a argué le directeur général de l'APIX.

"En définitive, la conjoncture économique a davantage constitué un test de résilience qu'un frein à l'investissement. Les principaux indicateurs montrent que la confiance des investisseurs demeure solide", a-t-il soutenu.

Bakary Séga Bathily rappelle que la responsabilité de l'APIX est de transformer cette "confiance" en "investissements effectivement réalisés", en emplois durables et en "valeur" pour l'économie nationale.

"C'est précisément la mission qu'exerce l'APIX, en cohérence avec [l'Agenda national de transformation] Sénégal 2050", a-t-il dit au journal sénégalais.

"Désormais, la performance de l'APIX ne se mesure plus seulement par le nombre de projets accompagnés, mais aussi par les investissements effectivement réalisés, les emplois créés, l'impact économique et social des projets, la réduction des délais de traitement et notre contribution concrète à la transformation structurelle de l'économie sénégalaise", a signalé M. Bathily.