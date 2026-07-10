Sénégal: Le gouvernement annonce des vérifications administratives face aux licenciements dénoncés par les syndicats

Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public, Mamadou Lamine Dianté, a indiqué jeudi que les licenciements dénoncés par les organisations syndicales feront l'objet de vérifications administratives et de démarches visant à favoriser des solutions négociées.

"Il faut qu'on vérifie dossier par dossier si ces cas évoqués par le Front syndical pour la défense du travail sont réellement des cas de licenciement", a déclaré Mamadou Lamine Dianté, ajoutant que le pacte de stabilité vise à faciliter la réintégration des travailleurs par la voie du dialogue social.

Recevant les représentants syndicaux ainsi que les structures concernées, le ministre a affirmé que les échanges ont permis d'établir un total provisoire de 351 cas de licenciement, un chiffre qu'il juge inférieur aux estimations avancées par certains responsables syndicaux.

Au Port autonome de Dakar, où le Front syndical pour la défense du travail évoque plus de 200 licenciements, il a annoncé qu'un examen dossier par dossier sera effectué par les services compétents.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Soixante quinze agents ont déjà été réintégrés et 15 autres devraient l'être avant la fin du mois de juillet", selon le ministre Dianté.

A Dakar Dem Dikk, le ministre a fait état de 41 départs, dont 33 liés à des abandons de poste et huit à des malversations présumées.

Il a toutefois souligné que l'entreprise a parallèlement procédé à la régularisation de 214 prestataires en contrats à durée indéterminée.

Concernant le Grand Théâtre national, Mamadou Lamine Dianté a rappelé qu'une décision judiciaire a condamné l'établissement à indemniser des travailleurs licenciés, tout en signalant que des demandes de réintégration sont actuellement examinées.

Le ministre a également évoqué les situations enregistrées au Fonds d'investissement stratégique et à la Caisse des dépôts et consignations, où des procédures de règlement seraient en cours.

Il a indiqué que le dossier de 44 agents du ministère des Mines, pour lequel aucune solution n'a encore été trouvée, "sera porté devant le Premier ministre pour arbitrage".

"Soit ils seront réintégrés, soit leurs droits seront entièrement payés", a assuré Mamadou Lamine Dianté, réaffirmant la volonté du gouvernement de privilégier le dialogue social dans le traitement des conflits du travail.