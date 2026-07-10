Sénégal: La BNDE annonce avoir effectué avec succès sa première émission de certificat de dépôt

Dakar — La Banque nationale pour le développement économique (BNDE) annonce avoir clôturé avec succès sa première émission de certificat de dépôt, une opération qui marque une étape majeure de la diversification de ses sources de refinancement.

Cette opération est importante pour les activités de la BNDE sur le marché monétaire et financier de l'UEMOA, selon un communiqué de cet établissement bancaire sénégalais.

"D'un montant de 20 milliards de francs CFA, cette émission d'une maturité de deux ans est rémunérée au taux annuel de 6,50 %. Elle a suscité un vif intérêt des investisseurs institutionnels de l'Union (UEMOA), signe de leur confiance dans la qualité de signature de la BNDE, de la solidité de son modèle économique et de sa stratégie de développement", annonce-t-elle dans un communiqué.

L'opération a été intégralement souscrite, ce qui permet à la BNDE de lever les 20 milliards recherchés, selon la même source.

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"Ce succès confirme la confiance des investisseurs dans cette première structure de certificat de dépôt covered lancée sur le marché de l'UEMOA", souligne la BNDE.

Les ressources mobilisées lui permettront, selon le communiqué, de renforcer le financement de l'économie sénégalaise en accordant la priorité à l'agriculture, un "secteur stratégique" de l'Agenda national de transformation Sénégal 2050, aux petites et moyennes entreprises et aux autres secteurs productifs créateurs de valeur et d'emplois.

Les 20 milliards tirés de cette opération 2026-2028 viennent compléter une ligne de financement d'un même montant, qui a été accordée en avril dernier par la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO.

Cette ligne de crédit est destinée au financement des petites et moyennes entreprises, selon le communiqué.

"Le succès de cette émission traduit la confiance renouvelée des investisseurs dans la stratégie de développement de la BNDE, dans notre capacité aussi à concevoir des solutions de financement innovantes, qui répondent aux besoins de l'économie réelle", rapporte la même source en citant Mamadou Faye, le directeur général de la Banque nationale pour le développement économique.

M. Faye précise que cette opération renforce durablement les capacités d'intervention de la BNDE et constitue une étape importante de la mise en oeuvre de son plan stratégique 2025-2029.

"La BNDE remercie l'ensemble des investisseurs institutionnels, ses partenaires, ainsi que les autorités de régulation ayant contribué à la réussite de cette opération. Elle adresse une reconnaissance particulière à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, qui a autorisé cette émission", ajoute le communiqué.

La banque signale que "le succès de cette première émission ouvre la voie au déploiement du programme de certificats de dépôt covered de 50 milliards de francs CFA de la BNDE".