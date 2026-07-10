Sénégal: Dagana - Plus de 4 milliards FCFA investis pour relancer l'économie locale

Dagana — Le Projet de résilience et de développement communautaire (PRDC), a investi plus de quatre milliards de francs CFA dans six communes du département de Dagana, pour financer des infrastructures communautaires et des actions de relance économique, a indiqué jeudi, Lamine Dramé, spécialiste en développement local et cohésion sociale dudit projet.

"Dans le département de Dagana, le PRDC a investi plus de quatre milliards de francs CFA dans six communes pour financer des infrastructures communautaires et des actions de relance économique", a déclaré M. Dramé.

Il s'exprimait à l'issue d'une réunion de restitution organisée dans le cadre du Comité départemental de développement (CDD), présidée par le préfet de Dagana. Cette rencontre faisait suite à une mission de suivi des réalisations du projet dans les collectivités bénéficiaires, a-t-il expliqué.

Selon lui, cette mission, menée avec les services techniques de l'Etat et les autres acteurs territoriaux a permis d'évaluer l'état d'avancement des sous-projets communautaires, de formuler des recommandations aux entreprises chargées des travaux ainsi qu'aux collectivités territoriales et de préparer les prochaines missions de suivi.

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Les interventions portent notamment sur l'éducation, la santé, l'élevage, l'hydraulique et d'autres infrastructures communautaires destinées à "renforcer la résilience des populations face aux effets du changement climatique", a-t-il précisé.

Lamine Dramé a rappelé que les investissements financés par le PRDC résultent d'un processus participatif.

"Ce ne sont pas les responsables du projet qui choisissent les infrastructures à réaliser. Ce sont les populations, à travers les concertations organisées au niveau des zones puis des communes, qui identifient et priorisent les sous-projets", a-t-il expliqué.

Il a souligné que les projets retenus doivent répondre à des critères d'éligibilité, notamment leur contribution au renforcement de la résilience climatique et leur dimension transfrontalière.

Dans ce cadre, le PRDC a déjà réalisé ou programmé plusieurs infrastructures dans différentes communes de la vallée du fleuve Sénégal, notamment des cages et un bassin piscicoles, des quais de débarquement et l'acquisition de camions frigorifiques destinés à soutenir les activités de pêche.

Lamine Dramé a indiqué qu'au cours de la première année de mise en oeuvre du projet, chacune des communes concernées avait bénéficié d'une enveloppe d'environ 120 millions de francs CFA.

Pour l'exercice en cours, a-t-il ajouté, cette allocation a été vérifiée et portée à près de 600 millions de francs CFA par commune, soit un investissement global de 3,6 milliards de francs CFA.