Sénégal: Un éboulement fait un mort et trois blessés graves à Tomboronkoto

Kédougou — Un énième éboulement survenu, jeudi, dans le site d'orpaillage de la commune Tomboronkoto, dans le département de Kédougou (est), a causé la mort d'un orpailleur et de trois blessés "très graves", a appris l'APS d'une source sécuritaire.

"C'est un éboulement qui a causé la mort d'un jeune orpailleur et qui a fait trois blessés très graves dans le site d'exploitation clandestin du village de Tomboronkoto", a expliqué la même source.

La brigade de gendarmerie territoriale de Mako s'est rendue sur les lieux pour les constatations d'usage, a-t-elle ajouté.

Le corps sans vie et les trois blessés ont été évacués au centre hospitalier régional Amath Dansokho de Kédougou.