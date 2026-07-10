Afrique Centrale: Le Président du Tchad adresse un message à son homologue angolais

Luanda — Un message du Président de la République du Tchad, Idriss Déby Itno, destiné au Président angolais, João Lourenço, a été remis, ce jeudi à Luanda, au ministre des Relations extérieures, Téte António.

La missive a été remise par le ministre d'État, ministre des Finances, du Budget, de l'Économie et du Plan du Tchad, Hamid Nguilin Thair, qui séjourne dans la capitale angolaise en qualité d'envoyé spécial du Président tchadien.

Bien que le contenu du message n'ait pas été rendu public, cette démarche s'inscrit dans le cadre des relations d'amitié et de coopération entre l'Angola et le Tchad, visant à renforcer les liens politiques, diplomatiques et économiques, ainsi que les efforts communs en faveur de la paix et de la stabilité sur le continent africain.

Selon un communiqué du ministère angolais des Relations extérieures transmis à l'ANGOP, les deux responsables ont également examiné la situation actuelle en Afrique centrale ainsi que les questions relatives au prochain Sommet de l'Alliance des civilisations des Nations unies.

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Les relations diplomatiques entre l'Angola et le Tchad ont été établies après l'indépendance de l'Angola, dans le contexte du rapprochement entre les États africains nouvellement indépendants et du renforcement de la coopération continentale.

Depuis lors, les deux pays entretiennent des relations fondées sur le respect mutuel de la souveraineté, le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures et la concertation politique au sein d'organisations telles que l'Union africaine, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC) et les Nations unies.

La coopération bilatérale couvre notamment les domaines de la politique étrangère, de la paix et de la sécurité, de l'intégration régionale, ainsi que l'échange d'expériences en matière de gouvernance et de développement.

L'Angola et le Tchad partagent des positions convergentes sur les questions liées à la prévention et au règlement des conflits, à la stabilité régionale et à la promotion du développement durable.

Récemment, en marge de la 47e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine, tenue à Malabo, les ministres des Relations extérieures des deux pays, Téte António et Abdoulaye Sabre Fadoul, ont examiné les moyens de renforcer davantage la coopération bilatérale.