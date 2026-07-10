Afrique: Le diplomate angolais entame ses fonctions au Togo

Luanda — L'ambassadeur d'Angola au Togo, Rui Orlando Xavier, a remis mercredi, à Lomé, les copies figurées de ses lettres de créance au directeur général du Protocole d'État togolais, Abdel Fofana, marquant ainsi l'entrée en fonction officielle du représentant diplomatique angolais dans ce pays d'Afrique de l'Ouest.

La cérémonie s'est tenue au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération, de l'Intégration africaine et des Togolais de l'extérieur de la République togolaise. Cette formalité protocolaire constitue une étape préalable à la présentation officielle des lettres de créance du diplomate angolais, accrédité en qualité d'ambassadeur non-résident, selon une note de presse de la représentation diplomatique transmise à l'ANGOP.

L'Angola et le Togo entretiennent des relations de coopération fondées sur l'amitié, le respect mutuel et la concertation diplomatique sur les questions africaines et internationales, dans une dynamique de consolidation du partenariat bilatéral.

Bien que les échanges économiques entre les deux pays demeurent encore modestes, Luanda et Lomé affichent leur volonté d'élargir leur coopération aux secteurs de la diplomatie, de l'économie, du commerce, de la culture, de l'éducation et du renforcement des capacités institutionnelles.

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Sur le plan politico-diplomatique, les deux États entretiennent des consultations régulières et harmonisent leurs positions au sein de l'Union africaine, des Nations unies et d'autres organisations internationales sur les questions d'intérêt commun.

La coopération bilatérale couvre également les domaines relatifs à la promotion de la paix et de la sécurité en Afrique, notamment les efforts de prévention et de règlement des conflits sur le continent, la promotion du commerce bilatéral, l'investissement ainsi que l'échange d'expériences dans les domaines de l'administration publique, de la formation des cadres et du développement institutionnel.

Les contacts de haut niveau entre l'Angola et le Togo se sont intensifiés au cours des dernières années, traduisant une volonté commune de renforcer davantage les liens d'amitié et de coopération entre les deux pays.