Angola: Basketball - Carlos Morais rejoint le staff technique des Detroit Pistons

Luanda — L'ancien international angolais de basket-ball Carlos Morais fait désormais partie du staff technique des Detroit Pistons pour la Summer League de la NBA, a-t-il lui-même indiqué à l'ANGOP ce jeudi.

La Summer League de la NBA se déroule du 9 au 19 juillet.

Arrivé aux États-Unis il y a près d'une semaine, Morais a déclaré, via WhatsApp, avoir participé au mini-camp à Détroit et se trouver désormais avec l'équipe à Las Vegas, où débute, ce jeudi même, la Summer League face aux Philadelphia 76ers.

Il s'agit de la deuxième participation de l'ancien basketteur du Petro de Luanda et de l'équipe nationale en tant qu'entraîneur, après avoir intégré le staff technique des New York Knicks lors de l'édition 2025 de la Summer League.

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À cette occasion, sa présence s'inscrivait dans le cadre de l'Africa Coaches Program, une initiative conjointe de la NBA Afrique et de la Ligue africaine de basket-ball (BAL), destinée à la formation des entraîneurs africains.

En tant que joueur, Carlos Morais a représenté les Toronto Raptors lors de la Summer League 2013, année où il a été sacré champion d'Afrique avec l'équipe nationale et élu meilleur joueur (MVP) de l'Afrobasket, disputé à Abidjan (Côte d'Ivoire).

La Summer League est une compétition organisée par la NBA pendant la trêve de la saison régulière, généralement en juillet, au cours de laquelle les équipes évaluent et forment leurs joueurs, leurs entraîneurs et les membres de leur staff technique.