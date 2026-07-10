Angola: Basketball - Carlos Morais rejoint le staff technique des Detroit Pistons

9 Juillet 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par JAD/VC/BS

Luanda — L'ancien international angolais de basket-ball Carlos Morais fait désormais partie du staff technique des Detroit Pistons pour la Summer League de la NBA, a-t-il lui-même indiqué à l'ANGOP ce jeudi.

La Summer League de la NBA se déroule du 9 au 19 juillet.

Arrivé aux États-Unis il y a près d'une semaine, Morais a déclaré, via WhatsApp, avoir participé au mini-camp à Détroit et se trouver désormais avec l'équipe à Las Vegas, où débute, ce jeudi même, la Summer League face aux Philadelphia 76ers.

Il s'agit de la deuxième participation de l'ancien basketteur du Petro de Luanda et de l'équipe nationale en tant qu'entraîneur, après avoir intégré le staff technique des New York Knicks lors de l'édition 2025 de la Summer League.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À cette occasion, sa présence s'inscrivait dans le cadre de l'Africa Coaches Program, une initiative conjointe de la NBA Afrique et de la Ligue africaine de basket-ball (BAL), destinée à la formation des entraîneurs africains.

En tant que joueur, Carlos Morais a représenté les Toronto Raptors lors de la Summer League 2013, année où il a été sacré champion d'Afrique avec l'équipe nationale et élu meilleur joueur (MVP) de l'Afrobasket, disputé à Abidjan (Côte d'Ivoire).

La Summer League est une compétition organisée par la NBA pendant la trêve de la saison régulière, généralement en juillet, au cours de laquelle les équipes évaluent et forment leurs joueurs, leurs entraîneurs et les membres de leur staff technique.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2026 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.