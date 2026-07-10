Angola: Nuno Caldas souligne le rôle de la femme en tant qu'actrice de transformation

Luanda — Le secrétaire d'État à la Communication sociale, Nuno Caldas, a souligné jeudi, à Luanda, le rôle de la femme en tant qu'actrice de transformation, promotrice de la paix et moteur du développement inclusif en Afrique.

Le responsable s'est exprimé en marge de la cérémonie d'ouverture du IIe Forum international de la Femme pour la Paix et la Démocratie, qui se tient jusqu'à vendredi (10), sous le thème : « Transformer l'Afrique : autonomiser les femmes dans le leadership pour la paix et la croissance inclusive du continent ».

À cette occasion, le Secrétaire d'État à la Communication sociale a indiqué que cette rencontre offre un cadre de réflexion autour de ce thème, en vue de transformer l'Afrique en renforçant le rôle des femmes dans les sphères de leadership pour la paix et la croissance inclusive du continent.

Selon Nuno Caldas, les panels du forum aborderont des questions liées à l'égalité de genre, à l'intégration des femmes dans la vie économique, sociale et politique, ainsi qu'aux défis persistants dans plusieurs pays africains pour garantir une participation plus effective des femmes aux espaces de décision.

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Il a expliqué que la première journée de l'événement coïncide avec la célébration du 25e anniversaire de la Résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies, un instrument qui reconnaît le rôle central des femmes dans la prévention et le règlement des conflits, la médiation, la prise de décision et la consolidation de la paix.

À ce titre, il a salué le rôle joué par l'Angola sur le continent africain, non seulement à travers l'organisation de ces rencontres, mais également dans la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité.

Il a réaffirmé l'engagement du Gouvernement angolais en faveur de la paix et de la réconciliation, ainsi que de l'égalité de genre dans les organes de prise de décision.

Nuno Caldas a également affirmé que l'Angola constitue un exemple remarquable dans la promotion de la participation des femmes, notamment dans les instances de décision.

Le IIe Forum international de la Femme pour la Paix et la Démocratie réunit 450 personnalités, parmi lesquelles des représentants d'organisations de la société civile, des partenaires nationaux et internationaux, des universitaires et des responsables politiques.