Angola: Le pays promeut en Nouvelle-Zélande la candidature de Josefa Sacko

Luanda — L'ambassadeur d'Angola en Nouvelle-Zélande, António Luvualu de Carvalho, a présenté cette semaine, à Wellington, la candidature de Josefa Sacko au poste de directrice générale de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

Selon une note de presse de la mission diplomatique angolaise dans ce pays, transmise à l'ANGOP, cette initiative s'inscrit dans le cadre de la stratégie diplomatique visant à mobiliser des soutiens en faveur de la candidature angolaise à la tête de cette institution spécialisée des Nations unies.

Au cours de sa mission, le diplomate a eu des entretiens de travail avec des responsables du ministère néo-zélandais des Affaires étrangères et du Commerce, notamment avec les directions du Protocole d'État, de l'Afrique et du Moyen-Orient, ainsi que des Affaires multilatérales et des Nations unies. Il a également été reçu par le doyen du corps diplomatique accrédité à Wellington.

Lors de ces rencontres, António Luvualu de Carvalho a sollicité le soutien de la Nouvelle-Zélande à la candidature angolaise, mettant en avant l'expérience et le parcours de Josefa Sacko, qu'il juge à même de lui permettre d'assurer la direction de la FAO.

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Il a rappelé que la diplomate exerce actuellement les fonctions d'ambassadrice d'Angola en Italie et de représentante permanente auprès de la FAO, du Fonds international de développement agricole (FIDA) et du Programme alimentaire mondial (PAM).

L'ambassadeur a également souligné que Josefa Sacko a été commissaire de l'Union africaine à l'Agriculture, au Développement rural, à l'Économie bleue et à l'Environnement durable de 2017 à 2025, après avoir occupé pendant 13 ans les fonctions de secrétaire générale de l'Organisation interafricaine du Café (OIAC).

Il a enfin mis en avant l'expérience de la candidate au sein de plusieurs organisations multilatérales, notamment l'Organisation mondiale du commerce (OMC), la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED), la Banque africaine de développement (BAD), ainsi que dans diverses organisations africaines d'intégration régionale.