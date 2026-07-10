Angola: Le pays et le Mozambique partagent leurs expériences dans la qualification des ressources humaines

Luanda — Le partage d'expériences dans le domaine du développement des ressources humaines pour la santé a réuni jeudi, à Luanda, des responsables angolais et une mission technique du ministère mozambicain de la Santé, dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays.

La rencontre, qui se déroule du 6 au 11 juillet, vise également à favoriser l'échange de bonnes pratiques en vue de consolider les systèmes nationaux de santé, à travers des visites et des réunions techniques destinées à mieux connaître le modèle angolais de formation spécialisée.

La délégation mozambicaine participe à un programme axé sur la planification des ressources humaines, la recherche scientifique, la logistique pharmaceutique et la gestion institutionnelle, des domaines considérés comme stratégiques pour la mise en œuvre de la Couverture sanitaire universelle.

Lors d'une audience accordée à la mission jeudi, la ministre angolaise de la Santé, Sílvia Lutucuta, a souligné que la coopération entre les pays africains constitue un instrument essentiel pour accélérer le développement des systèmes de santé.

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« Le partage d'expériences et de bonnes pratiques entre l'Angola et le Mozambique démontre que la coopération Sud-Sud représente une voie sûre pour renforcer les capacités institutionnelles, développer les ressources humaines et garantir des services de santé toujours plus accessibles, qualifiés et humanisés à nos populations », a-t-elle déclaré.

Au siège du ministère de la Santé, la mission s'est entretenue avec l'équipe de l'Unité de mise en œuvre du Projet de formation des ressources humaines pour la Couverture sanitaire universelle (UIP-PFRHS), qui a présenté les principaux résultats du projet financé par la Banque mondiale.

Selon le coordinateur du projet, Job Monteiro, cette initiative a permis de former et d'accompagner près de 19 mille professionnels de santé, grâce à l'élargissement de la formation spécialisée, au renforcement des établissements d'enseignement et à la mise en place de mécanismes visant à garantir la durabilité des réformes engagées.

La délégation mozambicaine a également effectué des visites à l'Institut national de recherche en santé (INIS), au Complexe hospitalier Cardinal Dom Alexandre do Nascimento, à la Centrale d'achats et d'approvisionnement en médicaments et matériels médicaux d'Angola (CECOMA), ainsi qu'à l'Institut de spécialisation en santé (IES), où elle a pris connaissance des modèles d'organisation, de formation et de gestion mis en œuvre par ces institutions.