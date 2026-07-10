Angola: Une exposition réunissant 50 oeuvres de femmes au Forum international pour la paix

Luanda — L'exposition d'art du IIe Forum international de la Femme pour la Paix et la Démocratie, qui se tient depuis jeudi à Luanda, présente 50 œuvres réalisées par des femmes, mettant en valeur leur contribution à la promotion de la paix et du dialogue.

L'information a été donnée par la commissaire de l'exposition, l'artiste plasticienne et designer Fineza Teta, qui a qualifié cette initiative de jalon important pour les arts visuels en Angola, en raison de la participation d'artistes nationales et étrangères.

Dans une déclaration à l'ANGOP, elle a indiqué qu'il y a encore quelques années, il aurait été difficile d'organiser une exposition composée exclusivement d'œuvres de femmes, une évolution qui témoigne de l'affirmation croissante de la présence féminine dans le secteur artistique.

Fineza Teta a affirmé que lorsque les femmes s'unissent, elles parviennent à bâtir des chemins et des ponts durables en faveur de la paix, en jouant un rôle essentiel en tant que créatrices, éducatrices et actrices de transformation sociale.

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Elle a expliqué que cette exposition réunit près de 17 artistes issues des domaines de la peinture, de la sculpture, de la céramique et de la poterie, dont les œuvres recourent à différentes techniques et expressions artistiques pour transmettre des messages d'espoir, de dialogue et de coexistence.

L'artiste a souligné que les arts plastiques constituent un instrument majeur de promotion de la paix, dans la mesure où ils permettent d'exprimer, à travers les formes et les couleurs, des valeurs d'harmonie, de réconfort et de développement.

L'exposition présente des œuvres d'artistes angolaises ainsi que de créatrices originaires du Cap-Vert, de São Tomé-et-Príncipe, des États-Unis d'Amérique, d'Érythrée et du Pakistan.

Parmi les participantes figurent Isabel Batista, Ana Susana David, Odete Tavares, Stevie Andra, Ana Catarina Muiongo, Guedes Arthur, Rosana Luiz et House of Quito.

Cette exposition s'inscrit dans le programme du IIe Forum international de la Femme pour la Paix et la Démocratie, qui se déroule jusqu'à vendredi à Luanda, sous le thème : « Transformer l'Afrique : autonomiser les femmes dans le leadership pour la paix en faveur de la croissance inclusive du continent ».