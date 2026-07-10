Angola: Le gouverneur de Benguela plaide pour une valorisation continue de la culture

Benguela — Le gouverneur de la province de Benguela, Manuel Nunes Júnior, a appelé, dans cette ville, à poursuivre les efforts visant à étudier, valoriser et transmettre aux nouvelles générations les traditions orales ainsi que les langues nationales angolaises.

Le responsable s'exprimait à l'occasion de l'ouverture du Salon international du livre d'Ombaka et de la 10e édition du Prix Baobá, une manifestation culturelle qui se déroule jusqu'au 15 juillet dans les municipalités de Benguela et de Chongoroi.

À cette occasion, Manuel Nunes Júnior a souligné que les traditions orales, les langues nationales, les expressions artistiques et la diversité culturelle du peuple angolais doivent continuer à faire l'objet d'études, de valorisation et de transmission auprès des générations futures.

Le gouverneur a également mis en avant la richesse du patrimoine culturel de Benguela, rappelant que la province est le berceau de nombreux écrivains, poètes, musiciens, artistes plasticiens, historiens, chercheurs et autres créateurs qui ont contribué et continuent de contribuer à la construction de l'identité culturelle angolaise.

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« L'Angola est l'héritier d'un vaste patrimoine matériel et immatériel, dont la préservation constitue une responsabilité collective », a-t-il déclaré.

Manuel Nunes Júnior a par ailleurs relevé que les industries culturelles et créatives occupent désormais une place stratégique dans la croissance économique, la création d'emplois et le rayonnement international du pays.

Selon lui, le Salon international du livre d'Ombaka figure parmi les rendez-vous culturels les plus importants de la province et représente une étape majeure dans le renforcement des relations de coopération entre l'Angola et le Brésil.

Le gouverneur a estimé que le livre demeure l'une des plus grandes inventions de l'humanité, en raison de son rôle dans la transmission des connaissances entre les générations, la préservation de la mémoire collective, la compréhension du présent et la projection de l'avenir.

Il a ajouté qu'au cours des prochains jours, Benguela se transformera en une vaste salle de classe ouverte sur le monde, grâce à un programme comprenant des ateliers, des débats, des présentations d'ouvrages, des rencontres littéraires et diverses activités culturelles destinées à favoriser l'émergence de nouvelles idées et à développer les compétences de la jeunesse angolaise.

Le gouverneur a également souligné que les échanges culturels entre l'Angola et le Brésil illustrent le rôle majeur de la langue portugaise, considérée comme un puissant vecteur de coopération, d'amitié et de création artistique.

S'adressant aux jeunes, Manuel Nunes Júnior les a encouragés à tirer pleinement profit de ce salon du livre, qu'il considère comme une opportunité privilégiée de découvrir de nouveaux auteurs, d'élargir leurs horizons et de développer le goût de la lecture.

« Un livre ouvert représente toujours une nouvelle possibilité. Chaque page lue enrichit notre univers et chaque connaissance acquise fait de nous des citoyens plus libres, mieux préparés et davantage capables de transformer positivement la société », a-t-il insisté.

À cette occasion, le gouverneur a salué les écrivains, chercheurs, artistes, éditeurs, promoteurs culturels et passionnés du livre présents au salon, en particulier la délégation brésilienne, dont la participation, a-t-il indiqué, contribue à renforcer les liens historiques, linguistiques, culturels et affectifs profonds unissant les deux pays.

Manuel Nunes Júnior a exprimé l'espoir que l'édition 2026 du Salon international du livre d'Ombaka contribuera à consolider la coopération entre l'Angola et le Brésil, à stimuler la production littéraire, à former de nouveaux lecteurs et à renforcer la position de Benguela comme référence nationale et internationale dans la promotion de la culture et du savoir.

De son côté, l'écrivain angolais Isidro Sanene a indiqué que la manifestation réunira 36 auteurs brésiliens, parmi lesquels au moins quatre écrivains à succès, dans le cadre d'un programme axé sur la promotion de la lecture, de la littérature et des échanges culturels.

Il a précisé qu'en plus de l'exposition et de la vente de livres, le salon proposera des ateliers littéraires, des conférences ainsi que diverses autres activités culturelles. La cérémonie de remise du Prix international Baobá se tiendra dans la municipalité de Chongoroi.

Selon Isidro Sanene, cette initiative vise à faire de Chongoroi une destination touristique de référence, grâce notamment à la mise en valeur de ses paysages naturels, avec un accent particulier sur le village de Tchué, réputé pour sa forte concentration de baobabs, symbole de la richesse environnementale de la région.

L'écrivain angolais a estimé que cet événement constitue également un instrument de préservation et de valorisation de la mémoire collective à travers la littérature et la tradition orale.