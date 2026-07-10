Soudan: Le Premier ministre reçoit l'envoyé de l'Union Africaine pour le pays

Khartoum — Le Premier ministre, Dr Kamil Idris, a reçu jeudi l'envoyé de l'Union Africaine pour le Soudan, l'ambassadeur Mohamed Belaiche, en présence du conseiller du Premier ministre, Nizar Abdallah Mohamed.

Dans une déclaration à la presse à l'issue de la rencontre, l'ambassadeur Belaiche a indiqué que les discussions avaient porté sur les moyens de parvenir à la paix au Soudan ainsi que sur le renforcement de la coordination entre les deux parties afin de soutenir les efforts visant à rétablir la stabilité dans le pays et à alléger les souffrances causées par la guerre à la population soudanaise.

Il a ajouté que les échanges avaient souligné l'importance d'une coordination étroite en vue d'unifier les différents cadres de dialogue et initiatives destinés à ouvrir une nouvelle phase fondée sur la concorde et la paix entre tous les Soudanais. Il a également affirmé avoir écouté avec un grand intérêt les propositions et les visions présentées par le Premier ministre au cours de la réunion.

L'envoyé de l'Union africaine a par ailleurs annoncé que des responsables de l'organisation se rendraient prochainement au Soudan afin d'élaborer une vision commune susceptible d'accélérer les efforts de paix, conformément aux aspirations du peuple soudanais.

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L'ambassadeur Belaiche a enfin salué la place historique du Soudan, estimant que le pays a toujours été « une porte largement ouverte à tous les peuples africains » et un acteur majeur du développement en Afrique.