Sud-Soudan: Le président du CST adresse un message de félicitations au président du pays

Le président du Conseil de souveraineté de transition, le lieutenant général Abdel Fattah al-Burhan, a adressé jeudi un message de félicitations au président de la République du Soudan du Sud, Salva Kiir Mayardit, à l'occasion de la fête nationale marquant l'anniversaire de l'indépendance de son pays.

Selon le message, le président Al-Burhan a déclaré : « À l'occasion de la célébration par votre pays de l'anniversaire de son indépendance, je tiens, en mon nom personnel et au nom du peuple soudanais, à vous adresser mes plus sincères félicitations ainsi que mes meilleurs voeux de progrès et de prospérité au peuple frère du Soudan du Sud, tout en vous souhaitant santé et bonheur. »

Le président du Conseil de souveraineté a salué la solidité et la profondeur des liens fraternels unissant les deux peuples, réaffirmant sa volonté de poursuivre les efforts conjoints afin de renforcer les relations de coopération et de les porter à un niveau supérieur, dans l'intérêt des deux pays et de leurs peuples.