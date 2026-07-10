Soudan: Le président du CST reçoit l'ambassadeur du Qatar

Le président du Conseil de souveraineté de transition et commandant en chef des Forces armées soudanaises, le lieutenant général Abdel Fattah al-Burhan, a reçu jeudi l'ambassadeur de l'État du Qatar au Soudan, Mohammed Ibrahim Tager Al-Sadah, en présence du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, l'ambassadeur Mohi Eddine Salem.

Les entretiens ont porté sur l'évolution des relations bilatérales entre le Soudan et le Qatar ainsi que sur les moyens de les renforcer et de les développer dans divers domaines, au service des intérêts communs des deux pays et de leurs peuples frères.

Le président du Conseil de souveraineté a réaffirmé l'attachement du Soudan à la solidité et à la profondeur de ses relations avec le Qatar, saluant le niveau de coopération et de coordination entre les deux pays sur les questions d'intérêt commun.

Pour sa part, l'ambassadeur du Qatar a réitéré le soutien de son pays à l'unité, à la souveraineté et à l'intégrité territoriale du Soudan, soulignant que Doha poursuivra son appui au peuple soudanais et à son gouvernement.