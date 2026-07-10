Soudan: L'Ambassadeur du pays au Qatar félicite pour la libération d'Al-Kurmuk

L'ambassadeur de la République du Soudan auprès de l'État du Qatar, M. Badr Eddine Abdallah Mohamed Ahmed, a adressé, en son nom et au nom des membres de l'ambassade, ses chaleureuses félicitations au peuple soudanais, aux Forces armées soudanaises et aux forces qui les appuient à l'occasion de la libération de la ville d'Al-Kurmuk.

Il a déclaré que cette victoire nationale témoigne de la résilience du peuple soudanais et de la capacité du pays à défendre sa souveraineté. Il a ajouté que la libération d'Al-Kurmuk constitue un nouveau succès inscrit au registre des sacrifices des Forces armées et reflète l'unité du peuple soudanais ainsi que sa détermination à rétablir la sécurité et la stabilité.

L'ambassade du Soudan au Qatar a souligné que cette victoire représente une étape importante vers un avenir meilleur, tout en appelant au renforcement de l'unité nationale.