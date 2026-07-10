Soudan: Le Premier ministre félicite les FAS pour la libération de la ville d'Al-Kurmuk

9 Juillet 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Premier ministre, Prof. Kamil Idris, a adressé ses félicitations aux valeureuses Forces armées soudanaises ainsi qu'aux forces qui les appuient à l'occasion de la libération de la ville d'Al-Kurmuk, dans la région du Nil Bleu, des mains des milices rebelles.

Le Premier ministre a salué le courage, l'héroïsme et les sacrifices consentis par les Forces armées et les forces de soutien qui combattent à leurs côtés. Il a également rendu hommage aux martyrs de la Bataille de la Dignité, affirmant que leur sacrifice demeure une source de victoire et de bénédiction pour la nation soudanaise.

Il a souligné que cette victoire historique constitue une étape majeure sur la voie du rétablissement de la souveraineté nationale ainsi que du renforcement de la sécurité et de la stabilité.

Le Premier ministre a également salué la résilience des habitants d'Al-Kurmuk et des localités voisines face aux exactions des milices terroristes, réaffirmant l'engagement du gouvernement à rétablir les services essentiels et à créer les conditions propices au retour à une vie normale dans la région.

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