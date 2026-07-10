Afrique du Nord: L'Algérie conforte sa position parmi la catégorie de pays à revenu intermédiaire supérieur

Alger — L'Algérie a consolidé sa position, dans le dernier classement établi par le Groupe de la Banque mondiale (BM), parmi la catégorie des pays à revenu intermédiaire supérieur, pour la troisième année de suite.

Ce résultat reflète les avancées réalisées par l'Algérie ces dernières années en termes de croissance, d'investissement public, mais aussi dans le domaine de la bonne gouvernance des finances publiques.

Selon cette classification qui porte sur l'analyse du revenu national brut (RNB) par habitant de 218 économies pour l'exercice 2025, l'Algérie est parmi huit (8) pays africains dans la catégorie supérieure des pays à revenu intermédiaire.

L'Algérie, avec un revenu national brut (RNB) par habitant s'élevant à 5.850 dollars l'année dernière (contre 5.370 dollars en 2024), est, avec la Libye, les seuls pays d'Afrique du Nord à figurer dans la catégorie des pays à revenu intermédiaire supérieur.

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En 2024, l'Algérie est passée au titre de cette même classification de "pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure" à pays à "revenu intermédiaire de la tranche supérieure".

Le ministère des Finances avait alors précisé que ce réalignement traduit la prise en compte non seulement de l'opération de rebasage du PIB, par une révision à la hausse du niveau du PIB, mais aussi d'autres facteurs tels que les résultats enregistrés ces dernières années en matière de croissance, dans l'élargissement de l'investissement public et la consolidation des secteurs économiques productifs, ainsi que le renforcement de la bonne gouvernance des finances publiques.

La BM définit les économies à faible revenu comme celles dont le revenu national brut (RNB) par habitant est égal ou inférieur à 1.175 dollars en 2026, les économies à revenu intermédiaire de la tranche inférieure sont celles dont le RNB par habitant se situe entre 1.176 et 4.635 dollars, tandis que les économies à revenu intermédiaire de la tranche supérieure sont celles dont le RNB par habitant se situe entre 4.496 et 13.935 dollars, et les économies dont le RNB par habitant dépasse ce seuil sont classées dans la catégorie des économies à revenu élevé.