Sidi Bel-Abbes — L'Entreprise nationale des industries électroniques (ENIE) a signé, jeudi à Sidi Bel-Abbes, une convention-cadre avec Electricité d'Algérie, visant à renforcer la coopération et le partenariat dans le domaine de la fourniture de produits électriques et électroniques, ainsi que la réalisation de projets communs, a indiqué la cellule de communication de l'entreprise.

La convention a été signée au siège de l'ENIE par son Président-directeur général, M. Bouab Abdeslam, et le Président-directeur général d'Electricité d'Algérie, M. Hadj Mohand Tarek, en présence des cadres dirigeants des deux entreprises.

Cette convention s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale visant à renforcer l'intégration entre les entreprises économiques publiques, à consolider la coopération et l'échange d'expertises, contribuant ainsi au développement de l'industrie nationale et au renforcement des capacités de production, précise la même source.

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A l'issue de la cérémonie de signature, les deux parties ont souligné que cette convention traduit une volonté commune d'établir un partenariat stratégique durable, fondé sur la complémentarité des moyens et le partage des compétences, en vue de concrétiser des projets à forte valeur ajoutée, au service de l'économie nationale et en adéquation avec les exigences du développement durable.

La convention prévoit également l'ouverture de nouvelles perspectives de coopération technique et commerciale, notamment pour répondre aux besoins du marché national en équipements électriques et en solutions électroniques innovantes, en s'appuyant sur les compétences nationales et sur l'intégration des intrants locaux, a-t-on ajouté de même source.