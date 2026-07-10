Algérie: Le président de la République préside la cérémonie de sortie de promotions à l'Académie militaire de Cherchell

Alger — Le Président de la République, Chef Suprême des Forces Armées, ministre de la Défense nationale,Abdelmadjid Tebboune, a présidé, jeudi, à l'Académie militaire de Cherchell «défunt Président Houari Boumediene», la cérémonie annuelle de sortie des promotions, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

" Monsieur Abdelmadjid Tebboune, Président de la République, Chef Suprême des Forces Armées, ministre de la Défense nationale a présidé, ce jeudi 09 juillet 2026, au niveau de l'Académie militaire de Cherchell « défunt Président Houari Boumediene », la cérémonie annuelle de sortie de la 57ème promotion de formation fondamentale, de la 19ème promotion de formation militaire commune de base et de la 10ème promotion d'officiers du cycle Master", souligne le communiqué.

Selon la même source,Monsieur le Président de la République, accompagné de Monsieur le Général d'Armée Saïd Chanegriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire, a été accueilli à l'entrée principale de l'Académie, par le Général de Corps d'Armée, commandant des Forces terrestres et le Général-Major, Commandant de l'Académie militaire de Cherchell.

A l'entame, et après la cérémonie d'accueil, Monsieur le Président de la République a écouté l'hymne national et a reçu les honneurs militaires qui lui ont été rendus par différentes formations des Forces de l'Armée nationale populaire, avant de saluer la délégation d'accueil, en l'occurrence messieurs le Secrétaire général du ministère de la Défense nationale, les commandants de Forces, le directeur de cabinet auprès du ministère de la Défense nationale et le commandant de la 1ère Région militaire.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

A l'entrée de l'Académie, Monsieur le Président de la République a observé un moment de recueillement en hommage au défunt Président « Houari Boumediene » dont l'Académie militaire de Cherchell est baptisée en son nom, pour déposer ensuite une gerbe de fleurs sur la stèle commémorative et réciter la Fatiha sur son âme pure, avant de suivre une présentation portant sur l'Académie, le cursus de formation dispensé et sur les promotions sortantes, note le communiqué.

Par la suite, et au niveau de la Place d'armes, Monsieur le Président de la République a présidé la cérémonie de sortie des nouvelles promotions au titre de l'année scolaire 2025-2026, à l'entame de laquelle il a passé en revue les carrés des formations militaires alignées au niveau de la Place d'armes.

A cette occasion, Monsieur le Général d'Armée, Ministre Délégué auprès du Ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire a prononcé une allocution à travers laquelle il a remercié Monsieur le Président de la République d'avoir supervisé la cérémonie de sortie de promotions de l'Académie militaire de Cherchell, coïncidant avec les festivités commémorant le 64ème anniversaire de l'Indépendance et du Recouvrement de la Souveraineté nationale : « La cérémonie de sortie de promotions de l'Académie coïncide avec les célébrations commémorant la Fête de l'Indépendance et du Recouvrement de la souveraineté nationale, et ce, dans le cadre de notre volonté constante de perpétuer les hauts faits de notre histoire nationale, riche en épopées et en actes héroïques, et de nous imprégner d'un élan moral élevé nous permettant au sein de l'Armée nationale populaire de poursuivre notre marche glorieuse, sur les pas de nos valeureux prédécesseurs de l'Armée de libération nationale, qui ont tracé, au prix de leurs corps purs et de leurs sacrifices suprêmes, la voie de la liberté et de l'indépendance », a souligné Monsieur le Général d'Armée, Ministre Délégué auprès du Ministre

de la Défense nationale, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire.

Dans le même sillage, Monsieur le Général d'Armée a assuré que les fils de l'Armée nationale populaire, sous la conduite éclairée de Monsieur le Président de la République poursuivront leur marche victorieuse: « Sur la voie de nos vaillants ainés, les fils de l'Armée nationale populaire poursuivent, sous la conduite éclairée de Monsieur le Président de la République, leur marche victorieuse. Ils ont, dans un passé récent, consenti les plus lourds sacrifices afin de préserver l'Etat, son système républicain et son caractère démocratique. Au prix d'immenses sacrifices, ils sont parvenus à vaincre le terrorisme barbare, à éradiquer son idéologie étrangère à nos valeurs et à faire échec à son projet obscurantiste, qui a failli ébranler les fondements de l'Etat national, n'eût été la détermination sans faille des hommes de notre vaillante Armée et de nos valeureux services de sécurité. », a encore ajouté Monsieur le Général d'Armée, Ministre Délégué auprès du Ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire.

Pour sa part, le Commandant de l'Académie militaire de Cherchell, a souligné que l'Académie connait aujourd'hui, la sortie d'une nouvelle élite de cadres de l'Armée nationale populaire qui ont bénéficié d'une formation militaire scientifique de qualité, façonnée par une conduite militaire exemplaire et imprégnée de patriotisme, de détermination et d'abnégation au service de la Nation, les rendant aptes à assurer leurs missions futures avec maitrise et efficacité.

Après la prestation du serment par les promotions sortantes, Monsieur le Président de la République a procédé à la remise des grades et des diplômes aux premiers lauréats des promotions sortantes, en remettant le diplôme au Major de promotion du cycle Master, puis le grade de Sous-lieutenant et l'épée de l'Académie au major de promotion de la Formation fondamentale.

Il a également procédé à la remise du diplôme au Major de promotion de la Formation militaire commune de base issu des pays frères et amis, avant d'inviter la délégation qui l'accompagne à remettre les diplômes et les grades aux autres lauréats.

L a cérémonie s'est poursuivie par la remise de l'étendard de l'Académie par la promotion sortante d'officiers d'active à la promotion qui lui succède, avant que le Major de la 57ème promotion de la Formation fondamentale ne soumette à l'approbation de Monsieur le Président de la République la baptisation de la promotion au nom du défunt président le Moudjahid Liamine Zeroual, en présentant une courte biographie du défunt.

Les carrés de formations ont ensuite pris position au point de départ de la parade, cédant place aux exhibitions d'arts martiaux à l'instar du karaté, du kung-fu, du taekwondo ainsi que des exhibitions sportives collectives avec et sans armes, des sauts d'obstacles en feu et ce, avant de reconstituer des figures et des tableaux aux couleurs nationales, suivies d'un exercice démonstratif de combat exécuté par un détachement combiné d'élevés de l'Académie.

La cérémonie de sortie de promotions a également vu la participation des Forces aériennes à travers l'exécution de figures aériennes réalisées par différents escadrons d'avions de combat et un exercice de ravitaillement en vol d'avions de chasse.

Monsieur le Président de la République a suivi par la suite la diffusion en direct sur écran géant, d'un exercice démonstratif exécuté par nos Forces Navales, intitulé : «Recherche et interception d'un navire suspect dans le cadre d'une opération d'interdiction maritime».

Par la suite, et après une exhibition de saut en parachutes, la Garde au drapeau national a pris le devant d'une parade militaire suivie des carrés d'élèves officiers de carrière de Formation fondamentale et Militaire commune de base, sur fond de musique militaire interprétée par une troupe de la Garde Républicaine.

En outre, Monsieur le Président de la République a suivi au niveau du complexe pédagogique « Didouche Mourad » les activités de l'exposition scientifique organisée par des Elèves officiers des promotions sortantes.

A l'issue, Monsieur le Président de la République, Chef suprême des Forces Armées, Ministre de la Défense nationale, a honoré la famille du défunt Président le Moudjahid Liamine Zeroual, avant de procéder à la signature du livre d'or de l'Académie.