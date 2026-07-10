Algérie: Edition 'spéciale' du festival international de Timgad après 3 années d'absence

Batna — Le commissaire du festival culturel international de Timgad, Abdallah Bouguendoura, a affirmé jeudi à Batna que la 43e édition de ce festival, qui aura lieu du 9 au 13 juillet sur le nouveau théâtre de plein air mitoyen à la cité archéologique de Timgad (Batna), sera "spéciale" après trois années d'absence.

Dans une conférence de presse animée à Batna à quelques heures du lancement de cette manifestation, le même intervenant a indiqué que "l'édition 2026 joindra patrimoine et modernité et reflètera l'ouverture de l'évènement sur son environnement africain et arabe avec la participation variée d'artistes de pays frères et amis et d'Algériens de l'intérieur et de l'extérieur du pays".

Il a ajouté que "des genres musicaux multiples et des spectacles artistiques riches marqueront les cinq soirées du festival. La chanson de jeunes, moderne et du patrimoine, les spectacles folkloriques et chorégraphiques seront présents de sorte à satisfaire les goûts du public du festival de Timgad".

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Selon la même source, parmi les objectifs de cette édition figurent "la réhabilitation et l'ancrage du festival en tant que rendez-vous culturel national important reflétant la diversité culturelle algérienne et l'engagement de l'Etat à soutenir la culture et les arts, l'animation culturelle dans la région, la consolidation de la destination de Timgad classée patrimoine mondial, en plus du soutien à la créativité artistique et l'offre de plus grandes opportunités aux artistes algériens pour présenter leurs oeuvres".

Le commissaire du festival a évoqué également les moyens matériels et humains mobilisés pour le succès de la manifestation par le commissariat du festival, les services de la wilaya et l'Office national de la culture et de l'information, dont la mise en place d'un plan de transport gratuit en aller-retour des citoyens vers le théâtre de plein air de Timgad depuis le chef-lieu de wilaya et de certaines autres grandes villes ainsi que les techniques modernes développées qui seront utilisées pour la première fois.

Des artistes d'Algérie, de Tunisie, de Syrie, de Mauritanie et du Tchad participent à l'édition 2026 du festival international de Timgad.