Algérie: Ait Messaoudene copréside avec son homologue tchadien une réunion consacrée au renforcement de la coopération bilatérale

Alger — Le ministre de la Santé, Mohamed Seddik Ait Messaoudene, a coprésidé avec le ministre tchadien de la Santé publique et de la Prévention, Abdelmadjid Abderahim Mahamat, une réunion par visioconférence, consacrée à l'examen des voies et moyens de renforcer la coopération bilatérale dans le domaine de la santé, indique jeudi un communiqué du ministère.

La réunion, tenue en présence des cadres des deux ministères, a été consacrée à "l'examen des modalités de relance des domaines de coopération prévus par l'accord conclu entre les deux pays et à l'élaboration d'une feuille de route pour leur concrétisation, notamment dans les domaines de la formation, du transfert d'expertise, de la prévention, de la numérisation de la santé et de l'amélioration de la gestion des établissements de santé, reflétant ainsi la volonté commune de hisser le partenariat sanitaire entre les deux pays et d'améliorer la qualité des services de santé", précise le communiqué.

A l'entame de la réunion, les deux parties ont salué "la solidité des relations fraternelles unissant l'Algérie et le Tchad", réaffirmant "la volonté des dirigeants des deux pays de poursuivre le renforcement de la coopération bilatérale et de la hisser au niveau des aspirations communes, notamment dans le secteur de la santé, qui constitue l'un des principaux domaines de partenariat entre les deux pays".

Elles ont également évoqué "la coopération en matière de formation, à travers l'organisation de programmes au profit des cadres de santé tchadiens dans les formations élémentaire et complémentaire, ainsi que sur le partage d'expertises dans plusieurs spécialités médicales, notamment la cardiologie, la néphrologie, la gynécologie-obstétrique et l'addictologie, outre le transfert de l'expérience algérienne en matière de transplantation rénale et hépatique".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les deux ministres ont, en outre, évoqué les perspectives de coopération dans les domaines de la prévention et de la santé numérique.

A cette occasion, M. Ait Messaoudene a mis en avant "l'expérience de l'Algérie en matière de prévention et de lutte contre les maladies", réaffirmant la disponibilité de l'Algérie à partager son expertise avec la République du Tchad, notamment dans le domaine de la surveillance épidémiologique.

Il a également souligné l'importance du renforcement de la coopération dans le développement des plateformes numériques, le partage d'expériences en matière de gestion des systèmes de santé, notamment dans l'approvisionnement en médicaments et la gestion des stocks, ainsi que la mise en place de programmes de jumelage entre les établissements de santé et l'échange de visites entre les responsables et les cadres du secteur afin d'assurer le suivi de la mise en oeuvre des programmes de coopération.

Au terme de la réunion, les deux parties sont convenues de poursuivre la tenue de rencontres bilatérales périodiques et de renforcer les mécanismes de coordination et de concertation entre les deux ministères, en vue d'assurer un suivi régulier des différents axes de coopération et de concrétiser leur volonté commune de promouvoir le partenariat sanitaire entre les deux pays à des perspectives plus larges, conclut le communiqué.