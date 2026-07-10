Angola: L'Expo-Bié contribue au renforcement de la sécurité alimentaire, affirme la gouverneure

Cuito — La tenue de la troisième édition de l'Expo-Bié vise à attirer davantage d'investissements et à dynamiser la production nationale afin de contribuer à la sécurité alimentaire des familles, a déclaré jeudi la gouverneure de la province du Bié, Celeste Adolfo.

La gouverneure s'exprimait lors de la cérémonie d'ouverture de cette manifestation, considérée comme la plus grande vitrine d'affaires de la région Centre du pays. L'événement se déroule sur la Place de la Solidarité, à Cuito, chef-lieu de la province, sous le thème : « Favoriser la production et la transformation pour l'autosuffisance alimentaire ».

Celeste Adolfo a indiqué que les autorités locales s'emploient à promouvoir l'économie de la province, à renforcer les capacités productives, à accroître la mobilisation des recettes, à favoriser le partage des connaissances et à établir des partenariats fructueux en vue de diversifier l'économie et de garantir un développement durable du pays.

Dans cette perspective, elle a souligné la nécessité de valoriser le potentiel agricole, touristique, culturel et économique de la région.

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La gouverneure a également annoncé que les autorités provinciales ambitionnent d'augmenter, lors des prochaines éditions, le nombre d'exposants à plus d'un millier, compte tenu de la dynamique positive et de l'intérêt croissant observés sur le terrain.

Par ailleurs, elle a mis en avant, pour cette troisième édition, l'importance de la participation des éleveurs, appelés à contribuer à l'accroissement de la production nationale de viande et à partager leurs expériences dans le domaine de l'élevage.

Cette édition de l'Expo-Bié réunit 636 exposants, contre 446 lors de la précédente édition, en provenance notamment du Bié ainsi que des provinces de Namibe, Huíla, Luanda, Cuanza-Sul, Benguela, Huambo, Cabinda, Bengo, Icolo e Bengo, Moxico Leste et Uíge.

Durant quatre jours, la manifestation présente des produits, des objets, des technologies, des services ainsi que diverses productions locales. Elle constitue une opportunité pour promouvoir le potentiel économique du Bié, consolider les partenariats existants et attirer de nouveaux investissements.

Selon des données provisoires communiquées à l'ANGOP par l'organisation, plus de quatre mille tonnes de produits divers sont exposées, représentant un volume d'affaires estimé à plus de 491 millions de kwanzas.

Outre l'exposition commerciale, l'édition de cette année propose un programme diversifié comprenant notamment le Forum économique, la foire et la vente aux enchères de bétail, ainsi que le Salon des sciences et technologies (FETIC 2026).

L'événement a également permis la création d'un millier d'emplois temporaires, tandis que les organisateurs prévoient accueillir plus de 30 mille visiteurs.

La cérémonie d'ouverture a été rehaussée par la présence de la secrétaire d'État au Territoire, Teresa Luís Quivienguele, de l'ambassadeur de la République du Zimbabwe en Angola, Thando Madzvamuse, des vice-gouverneurs du Bié et de Huambo, des membres du gouvernement, des représentants de différents départements ministériels, des magistrats, des universitaires, des investisseurs ainsi que des autorités traditionnelles et religieuses.

Lors de la deuxième édition de l'Expo-Bié, organisée du 16 au 19 juillet 2025, un montant de 1 milliard 650 millions 727 mille 400 kwanzas a été généré grâce à la commercialisation de plus de quatre mille tonnes de produits divers.

L'Expo-Bié 2025 avait enregistré la participation de 446 exposants, parmi lesquels des opérateurs locaux, des représentants d'autres provinces du pays ainsi que des invités étrangers venus de Namibie, de la République démocratique du Congo et de Zambie.