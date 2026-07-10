Angola: Le Primeiro d'Agosto entame sa préparation pour la nouvelle saison

Luanda — La formation de Primeiro d'Agosto a effectué ce jeudi, à Luanda, sa première séance d'entraînement axée sur le perfectionnement des aspects techniques et tactiques, en vue de la saison de football 2026/27, qui débutera en août prochain.

Sous la houlette de l'entraîneur Filipe Nzanza, sur le terrain de l'ancien RI 20, l'équipe composée de 23 joueurs a travaillé la circulation du ballon, l'amélioration des passes longues, le placement défensif et offensif, ainsi que les tirs au but.

Le groupe comptait notamment parmi ses rangs le gardien Anselmo, seule recrue à ce jour, recruté auprès du Kabuscorp de Palanca. Huit joueurs de l'équipe B ont également pris part à l'entraînement.

L'équipe s'entraînera pendant deux semaines à Luanda, avant de se rendre dans la province de Benguela, où elle effectuera un stage de préparation d'environ 20 jours, selon l'entraîneur adjoint, Edgar Stopirra.

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Edgar Stopirra a évoqué la possibilité de recruter davantage de joueurs, citant la Zambie et la République démocratique du Congo (RDC) comme marchés potentiels.

Il a précisé que le Primeiro d'Agosto avait pour objectif de remporter le championnat national « Girabola » et la Coupe d'Angola, ainsi que de se qualifier pour la phase de groupes de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF).

Lors de la saison dernière (2025/2026), le club « militaire » s'est classé troisième du Girabola, avec 57 points. Le championnat a été remporté par le Petro de Luanda, avec 72 points.