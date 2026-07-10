Afrique: L'envoyée spéciale de l'UA met en exergue le rôle du Président angolais dans la promotion de la paix sur le continent

Luanda — L'envoyée spéciale de l'Union africaine pour les Femmes, la Paix et la Sécurité, Liberata Mulamula, a mis en exergue, jeudi à Luanda, le rôle du Président angolais, João Lourenço, en sa qualité de Champion de l'Union africaine pour la Paix et la Réconciliation, dans la promotion du dialogue et de la stabilité sur le continent.

S'exprimant à l'occasion du IIe Forum international de la Femme pour la Paix et la Démocratie, elle a affirmé que la vision du leadership de João Lourenço démontre que la paix se construit par le dialogue, la solidarité et l'inclusion.

Selon Liberata Mulamula, sous la conduite du Chef de l'État, l'Angola s'est affirmé comme un pays engagé en faveur de la paix, du dialogue et de la coopération régionale, en soutenant les processus de paix dans les régions des Grands Lacs et de l'Afrique centrale, contribuant ainsi à la stabilité du continent.

Elle a ajouté que le pays a constamment démontré que les « solutions africaines aux problèmes africains » demeurent essentielles pour parvenir à une paix durable.

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À ce titre, elle a estimé tout à fait approprié que Luanda accueille ce forum consacré au renforcement du leadership des femmes en tant que fondement de la consolidation de la paix, de la démocratie et du développement inclusif.

À cette occasion, elle a salué le travail mené en partenariat avec le Bureau des Nations unies pour la région des Grands Lacs, la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs et d'autres mécanismes africains de promotion de la paix.

Elle a également souligné le renforcement des capacités des organisations de la société civile et des mouvements dirigés par des femmes, dans le but d'accroître la participation féminine aux processus de paix, de médiation et de prise de décision.

La responsable a défendu l'idée qu'une paix durable ne pourra être réalisée que lorsque les femmes cesseront d'être uniquement consultées et seront reconnues comme des partenaires à part entière et des actrices de premier plan dans la consolidation de la paix.

À son avis, le continent traverse une période décisive, ce qui rend indispensable une participation effective des femmes issues des communautés rurales, des zones urbaines ainsi que des institutions nationales et internationales aux processus de paix.

Elle a enfin souligné que la mise en œuvre de l'Agenda Femmes, Paix et Sécurité requiert des mécanismes de responsabilisation et de suivi, mettant en avant le travail accompli par son bureau dans la promotion de ce cadre politique à l'échelle du continent africain.