Angola: Le concours public du secteur de la Santé se déroulera du 13 au 31 juillet

Luanda — Les candidatures au concours public de recrutement dans le secteur de la Santé seront ouvertes du 13 au 31 juillet, à travers le portail officiel du concours et les plateformes numériques du ministère de la Santé, a annoncé jeudi la ministre Sílvia Lutucuta.

S'exprimant lors de la cérémonie de lancement du processus de recrutement public pour l'année 2026, Sílvia Lutucuta a indiqué que six mille postes sont disponibles pour les professionnels de santé dans les unités sanitaires de l'ensemble du pays, dont deux mille 963 destinés aux structures relevant des administrations locales et trois mille 037 aux unités placées sous la tutelle de l'organe central.

Elle a précisé que les postes concernent l'ensemble des carrières du secteur, avec notamment mille 545 places pour les médecins, mille 828 pour les infirmiers, mille 255 pour les techniciens de diagnostic et de thérapeutique, mille 067 pour les techniciens d'appui hospitalier, 220 pour le régime général et 85 pour les assistants sociaux.

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Selon la ministre de la Santé, les candidats devront effectuer leur inscription exclusivement par les voies officielles, en joignant une copie de leur carte nationale d'identité, une photographie d'identité, le certificat de formation académique et, le cas échéant, la déclaration de reconnaissance des études effectuées à l'étranger, le titre de spécialisation, la carte professionnelle ainsi que le permis de conduire professionnel.

Lors de la présentation du concours, la responsable a rappelé que l'ensemble de la procédure est gratuit, appelant les candidats à ne pas recourir à des intermédiaires ni à effectuer de quelconques paiements pour garantir leur inscription.

La ministre a également recommandé aux candidats de vérifier attentivement les documents transmis sur la plateforme électronique, étant donné que la sélection sera effectuée sur la base des meilleures classifications obtenues et en fonction des postes disponibles pour chaque catégorie professionnelle, province et unité sanitaire.

Elle a, par ailleurs, invité les candidats à envisager les postes disponibles dans toutes les provinces du pays, notamment dans les nouvelles provinces de l'Est ainsi que dans les unités sanitaires de référence dont l'ouverture est prévue d'ici au premier semestre 2027, afin d'éviter une concentration excessive des candidatures dans la seule province de Luanda.

Sílvia Lutucuta a indiqué que ce concours vise à renforcer les ressources humaines du Service national de santé et à améliorer l'accès des populations à des soins de santé qualifiés sur l'ensemble du territoire national.