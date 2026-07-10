Angola: L'évêque de Caxito appelle les fidèles à adhérer au processus d'actualisation du registre électoral

9 Juillet 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par FS/PA/BS

Caxito — L'évêque du diocèse de Caxito, Mgr Maurício Agostinho Camuto, a appelé, jeudi à Caxito, les citoyens à participer massivement au processus d'actualisation du registre électoral d'office, estimant qu'il s'agit d'un acte civique de première importance.

Cet appel a été lancé peu après que le prélat eut procédé à l'actualisation de son propre enregistrement électoral dans les locaux du Guichet unique de services au public (BUAP), situés au sein de l'Administration municipale de Dande.

À cette occasion, Mgr Maurício Camuto a indiqué que le processus se déroule de manière rapide, simple et accessible, encourageant les citoyens jouissant du droit de vote à régulariser leur situation dans les délais impartis.

La cérémonie s'est déroulée en présence de l'administrateur municipal adjoint de Dande chargé du secteur technique et des infrastructures, Rui Pedro.

L'évêque était accompagné de prêtres, de religieuses et de fidèles de la paroisse Sainte-Anne, cathédrale du diocèse de Caxito.

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